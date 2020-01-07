أول النهار

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس نائب سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لاري ميموت وسفير الجمهورية الإيرانية الإسلامية محمد ايراني كلا على حدة.

كما استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس سفير الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري.

من جانب آخر، دعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجميع الى «التكاتف والوقوف حول سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدا ثقته بحكمة وحنكة وخبرة سموه المعروفة في ادارة سفينة البلاد والوصول بها الى بر الامان.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الامة أمس «اود توجيه رسالة الى الجميع الذين اعلم انهم اكثر حرصا مني على وحدة هذا البلد وتماسكه وتعاضده وتآلفه».

واضاف «واجبنا في هذه المرحلة الدقيقة التكاتف جميعا والوقوف حول سمو امير البلاد واثقين بحكمته وحنكته وخبرته المعروف بها في ادارة سفينة البلاد للوصول بها الى بر الامان».

وسأل المولى عز وجل ان يديم على الكويت وشعبها نعمة الامن والامان والاستقرار.

هذا وقد اعلن الغانم عقد جلسة خاصة يوم الخميس المقبل لمناقشة استعدادات الحكومة لمواجهة الاحداث الاقليمية المتسارعة وشرح اتفاقية المنطقة المقسومة وكذلك لمناقشة الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الامة أمس ان الجلسة الخاصة ستبدأ بمناقشة الطلب النيابي بشأن الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه ثم شرح اتفاقية المنطقة (المقسومة) في جلسة علنية.

واضاف ان الجلسة ستتحول بعد ذلك الى سرية لشرح استعدادات الحكومة لمواجهة الاحداث الاقليمية المتسارعة مبينا ان ذلك يأتي بعد التنسيق مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومجموعة من النواب.

واوضح انه ستعقد جلسة خاصة بناء على طلب نيابي بشأن الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه، مضيفا انه طلب كرئيس للمجلس عقد جلستين خاصتين لمناقشة الموضوعين الآخرين.

وذكر انه وفق المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة وبعد التنسيق مع سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ومكتب مجلس الامة ورئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ومجموعة من النواب تعقد الجلستان الخاصتان.

وبين انه بعد التنسيق مع النواب تم الاتفاق بأن تعقد جلسة خاصة واحدة يوم الخميس المقبل مدرج على جدول اعمالها المواضيع الثلاثة لمناقشتها.

وقال انه سيتحدث في الجلسة الخاصة عن الاوضاع في المنطقة وتداعياتها وذلك بالتنسيق مع سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ومع وزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح.

وتنص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على التالي «يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان واربعين ساعة على الأقل مع ارفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها اذا لم يكن قد سبق توزيعها».

وقال الغانم انه بإمكان وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير اسيري طلب تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه اليها المدرج على جدول اعمال جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء وذلك استنادا الى المدد اللائحية.

ومن المقرر ان يعقد مجلس الامة جلسته العادية اليوم الثلاثاء و غدا الاربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول اعماله وابرزها النظر في الاستجواب الموجه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير اسيري.

وكان النائب د. عادل الدمخي تقدم في 29 ديسمبر الماضي الى رئيس مجلس الامة بالانابة حينها عيسى الكندري باستجواب موجه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية بصفتها.

وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان «يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص».

وعن موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة انفة الذكر على انه «لا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الاحوال».

وتعطي المادة من وجه اليه الاستجواب الحق في ان «يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الاكثر فيجاب الى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس».

وبعث رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أمس ببرقية الى مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي اعرب فيها عن خالص التهنئة بمناسبة انتهاء عضوية الكويت في مجلس الامن الدولي.

واشاد الغانم في برقيته بالاداء العالي والمشرف للسفير العتيبي واعضاء المندوبية خلال العامين الماضيين ونجاحهم الباهر في التصدي للكثير من الملفات المهمة اقليميا وعالميا التي ناقشها مجلس الامن الدولي.

وقال ان وفد المندوبية الكويتية نجح بامتياز في الدفاع عن القضايا العربية والاسلامية الملحة والمهمة وكان خير ممثل للمجموعة العربية في مجلس الامن.

واشاد ايضا بالجهود الداعمة والمساندة التي قدمها سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء للمندوبية ابان توليه حقيبة الخارجية وعمله الدؤوب على تطبيق توجيهات سمو امير البلاد فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

كما اشاد بجهود العاملين في وزارة الخارجية الكويتية وعلى رأسهم نائب وزير الخارجية خالد الجارالله.

