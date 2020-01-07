أول النهار

قال السفير الايراني لدى البلاد محمد ايراني ان مؤتمر الحوار الذي سيعقد في طهران سيناقش الاحداث والتطورات الاخيرة وتداعياتها على المنطقة

وقال في تصريح لـ «النهار» ان هذا المؤتمر سينعقد بمشاركة جهات رسمية وغير رسمية وبمشاركة مراكز دراسات وشخصيات اكاديمية من انحاء العالم وبعض الاحزاب والجهات المعنية المهتمة بالتطورات في المنطقة، لافتا الى ان تاريخ انعقاد هذا المؤتمر حدد قبل اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وحول التنسيق الكويتي الايراني اكد ان العلاقات الكويتية- الايرانية متينة ومتوازنة، مشيرا الى ان استهداف قاسم سليماني عدوان واضح وان الولايات المتحدة الاميركية خرجت عن القواعد الدولية بالاعتداء على احد القادة العسكريين الايرانيين فضلا عن انتهاك السيادة العراقية وهذه تعتبر جريمة ارتكبتها الولايات المتحدة وهي جريمة كبيرة وتؤثر في عدم استقرار المنطقة ولذلك على الولايات المتحدة وبهذا العمل الجبان والارهابي ان تتحمل كل المسؤولية لانها ارتكبت خطأ وأدخلت المنطقة في اسوأ حالة من عدم الاستقرار.

وقال: بهذا الخطأ الاستراتيجي تكون قواعد اللعبة قد تغيرت والاميركان دمروا كل محاولات تقارب وجهات النظر وهم سبب كل العواقب التي ستحدث في المنطقة، مضيفا انه من الطبيعي ان يكون هناك رد مناسب على اغتيال تلك القيادات الايرانية من قبل القوات الاميركية فهي جريمة شنعاء والجهات الايرانية اعلنت موقفها للرد على هذه الجريمة وهذه مسألة مهمة جدا.

واشار الى ان قاسم سليماني لم يكن شخصا عاديا فقد كان مناضلا شجاعا قضى حياته في جبهات القتال وحارب لسنوات الطاغية صدام حسين ومن ثم حارب الارهاب في افغانستان والعراق وكان آخرها محاربته لتنظيم داعش الارهابي.

وحول الوساطتين القطرية والعمانية بشأن التهدئة في المنطقة قال: ليس لدى معلومات كافية عن محتوى الرسائل التي حملها مسؤولون قطريون وعمانيون للقيادة الايرانية، معتقدا انه من الطبيعي جدا ان يكون هناك رد ايراني مناسب على هذه الجريمة. وأثنى ايراني على قرار البرلمان العراقي بالتصويت بالاجماع على خروج القوات الاميركية والاجنبية من الاراضي العراقية واصفا هذا القرار بالقرار الصائب. وقال: الرد الايراني على هذه الجريمة الشنعاء وعلى هذا العمل الجبان سواء على المستوى السياسي او العسكري سيكون مناسبا وفي التوقيت المناسب وان هذا الامر بيد المعنيين في الجمهورية الاسلامية، لافتا الى وجود بعض المحاولات لتخفيف التوتر في المنطقة.

واضاف: ايران لا تعتبر نفسها مسؤولة عن هذا التوتر بل الاميركان هم من بدأوا وعليهم ان يدفعوا الثمن.

