الأولى

أعرب مجلس الوزراء عن قلقه البالغ لتطورات الاحداث المتسارعة في المنطقة مؤخراً واستمرار مظاهر التصعيد وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الاقليمي. وفي هذا الاطار حث المجلس المواطنين على تجسيد الوحدة الوطنية وتقديم العون المطلوب للأجهزة الحكومية لتكريس الأمن والاستقرار في البلاد والمحافظة على سلامتهم ومصالحهم.

وشدد المجلس في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، شدد على الجهات الحكومية مواصلة الجهود للحفاظ على سيادة الوطن وأمنه واستقراره وحث على التزام اليقظة والحذر والاستعداد الجاد لمواجهة جميع الاحتمالات والتعاون والتنسيق المستمر فيما بين جميع الجهات للعمل على الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وتوفير الأمن والطمأنينة وجميع الاحتياجات والمتطلبات الأساسية

للمواطنين والمقيمين.

وكان المجلس قد استمع الى شرح قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والوزراء المختصون وكبار القيادات الأمنية والعسكرية حول الاستعدادات التي قامت بها مختلف الأجهزة الحكومية المعنية وكذلك التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة أي طارئ في هذه المرحلة الدقيقة.

وفي هذا السياق دعا المجلس المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته التاريخية في صون أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم، كما دعا جميع الأطراف الى ضبط النفس لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة.

