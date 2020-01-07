الأولى

استقبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بقصر بيان امس صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق حيث نقل لسموه رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تتعلق بالعلاقات الاخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وقد حمله سموه تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية سائلا سموه المولى تعالى ان ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لاخيه خادم الحرمين الشريفين.

الى ذلك، بعث سمو أمير البلاد ببرقية تهنئة وتقدير الى السفير منصور العتيبي مندوب

الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة انتهاء عضوية البلاد غير الدائمة في

مجلس الأمن للعامين 2018م و2019م. وأعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه لما حققه وأعضاء الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفريق الدعم من نجاح مقدر ومن أداء متميز كان محل إشادة وثناء من سموه ومن جميع من تابع جهود الوفد الدائم وإنجازاته ومن الدول العربية والصديقة، مشيدا سموه بالجهود المخلصة التي بذلوها والعمل الدؤوب والمتواصل الذي قاموا به وبمشاركتهم الفعالة في مختلف جلسات ومداولات مجلس الأمن حول مختلف القضايا المعروضة وبمبادراتهم البناءة التي طرحوها وما نتج عنها من قرارات مهمة تسطر في سجل الدبلوماسية الكويتية.

كما ثمن سموه ما قدموه من إسهامات في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وإبراز لدور الكويت في دعم القضايا الإنسانية وحل الخلافات بالطرق السلمية وتبني الدبلوماسية الوقائية تجسيدا للمبادئ السامية والنبيلة للدبلوماسية الكويتية ونهجها في التعاطي مع المستجدات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما عبر سموه عن شكره لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على ما قدمه من إرشادات حكيمة وتوجيهات سديدة إبان توليه حقيبة وزارة الخارجية ولنائب وزير الخارجية خالد الجارالله على دعمه ومتابعته الحثيثة وجهوده الدؤوبة في التحضير والاستعداد للعضوية مكنت الوفد من القيام بمهامه على الوجه الأكمل والمنشود، متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والنجاح لمواصلة مهامهم الدبلوماسية لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته في مختلف المحافل الدولية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة وتقدير مماثلتين.