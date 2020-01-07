الأولى

شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة التكاتف والتعاضد والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والوقوف خلف صاحب السمو امير البلاد حفظه الله واثقين بحكمته وحنكته وخبرته في ادارة سفينة البلاد الى بر الامان، سائلين الله ان يديم على الكويت والكويتيين نعمة الامن والاستقرار. وأعلن الغانم عن عقد جلسة خاصة الخميس المقبل لمناقشة ثلاثة بنود تتعلق بتفاصيل اتفاقية المنطقة المقسومة والانفلات المروري والتطورات الاقليمية الاخيرة.

وقال الرئيس الغانم في تصريح الى الصحافيين انه ووفق المادة 72 من اللائحة الداخلية وبعد التنسيق مع سمو رئيس الوزراء وعدد من النواب، منهم اعضاء مكتب المجلس ولجنة الشؤون الخارجية ومقدمي طلب الجلسة الخاصة استخدمت حقي بطلب عقد جلسة خاصة الخميس المقبل، سيتم تخصيص الجزء الأول منها لمناقشة الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه، واستعراض تفاصيل اتفاقية

المنطقة المقسومة التي تم توقيعها اخيرا بين الكويت والسعودية وذلك في جلسة علنية، فيما سيكون الجزء الثاني سريا وسيخصص لشرح الاستعدادات الحكومية لمواجهة الاحداث والتطورات الاقليمية المتسارعة.

وعن استقباله السفيرين الايراني والأميركي امس اوضح الغانم ان موعد الاستقبال معدّ منذ مدة وقبل سفري وتحدثنا عن امور كثيرة سأذكر بعضها في الجلسة الخاصة الخميس المقبل.

وفيما ان كان لقاؤه السفير الايراني تطرق الى موضوع الاهواز، قال الغانم لا حاجة لتأكيد المؤكد وما بينه الأخ عبد الله فهاد من ان استقبال احد الاشخاص كان بناء على طلب فهاد - الذي اثق فيه - وتم اللقاء معه بصفة شخصية ولم نكن نعلم انه يمثل منظمة ما وهو يحمل الجنسية الالمانية وطلب مقابلتي في اطار اعداده رسالة عن الديمقراطية في الكويت، ولم يتم التطرق الى اي امور غير رسالته في لقاء استغرق سبع دقائق فقط ولم يتم تداوله في الاخبار الرسمية للمجلس، لكن هناك من يريد اساءة استخدام هذا اللقاء لأمر آخر وهذه مشكلته وليست مشكلتنا، فالأمر واضح عند السفير الايراني وكل المعنيين.

وعن جلسة اليوم ذكر الغانم ان استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية مدرج على جدول اعمالها ومن حقها التأجيل - اذا رغبت - وفق المادة 135 من اللائحة الداخلية لعدم انتهاء مهلة الاربعة عشر يوما والتي تعطي الوزير المستجوب حق تأجيل مناقشة استجوابه اسبوعين من تقديم الاستجواب.

وفيما يرتقب المجلس مناقشة استجواب الوزيرة من جانب النائب عادل الدمخي في جلسة اليوم، ارسلت الاولى امس استيضاحات حول الاستجواب تبدو مؤشراً لتأجيل المناقشة على الأرجح.