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عواصم - الوكالات: رفضت عدة دول تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات «شديدة» على العراق اذا اُجبِرت القوات الأميركية على مغادرة اراضيه، بعد ساعات من مطالبة البرلمان العراقي الحكومة بـ«انهاء تواجد» القوات الأجنبية في البلاد حيث اعتبرت المانيا انه «لايساعد» في حين اكدت فرنسا احترام سيادة العراق وقالت بريطانيا انها لاتخطط لفرض عقوبات على بغداد.... (طالع ص 18).

وقال ترامب على متن الطائرة الرئاسية بينما كان عائدا الى واشنطن بعد عطلة استمرت اسبوعين في فلوريدا «اذا طلبوا منا بالفعل ان نغادر واذا لم يتم ذلك ودياً، فسنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها سابقا» واشار الى ان هذه العقوبات التي هدَد بفرضها على العراق ستجعل من تلكَ المفروضة على ايران ضئيلة مقارنةً بها واضاف الرئيس الأميركي «لدينا قاعدة جوية باهظة الكلفة بشكلٍ استثنائي هناك. لقد كلفت مليارات الدولارات لبنائها لن نغادر اذا لم يعوضوا لنا» كلفتها. في المقابل اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبدالكريم خلف البدء باعداد آلية لاخراج القوات الأجنبية من العراق، وأضاف ان الحكومة العراقية قيدت حركة التحالف الدولي بريا وجويا.

من جهته قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي، في بيان، ان الجيش العراقي بات اقوى مما سبق ويمتلك الخبرة الكافية واللازمة، كما هو حال صنوف القوات الأمنية الأخرى التي تعمل معا للحفاظ على امن البلاد ومستقبلها.

وأبلغ عبدالمهدي وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان في اتصال هاتفي ان المسؤولين يعملون حاليا على تنفيذ قرار البرلمان بشأن طرد القوات الأجنبية. وقال مكتب عبدالمهدي في بيان «المسؤولون يعدون مذكرة للخطوات القانونية والاجرائية لتنفيذ قرار البرلمان بشأن طرد القوات الأجنبية».

وأعربت العديد من دول العالم الكبرى عن التزامها بالسيادة العراقية، ورفضها تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على بغداد اذا اجبرت القوات الأميركية على مغادرة العراق. فقد اكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك الالتزام بسيادة العراق وأمنه، وكذلك الالتزام بمواصلة قتال تنظيم «داعش». وقال البيان ان من الضروري في هذا الاطار المحافظة على التحالف الدولي، داعيا السلطات العراقية الى مواصلة تقديم الدعم الضروري للتحالف.

وفيما حذر وزير خارجية المانيا هايكو ماس امس من ان التهديد بفرض عقوبات على العراق لا يجدي نفعا فقد قال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجرى امس محادثات هاتفية مع عبدالمهدي واكد التزام بريطانيا بأمن واستقرار وسيادة العراق وأيضا بمواصلة جهود مكافحة تنظيم «داعش». وقال المتحدث ان لندن ليس لديها اي خطط لفرض عقوبات على العراق.