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عواصم - الوكالات: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، في حين ابدت ألمانيا تشاؤما حيال مستقبل الاتفاق الموقع عام 2015 وسط توقعات روسية بان تتجه طهران نحو انتاج قنبلة نووية.

وغداة إعلان طهران قرارها التخلي عن الالتزام بقيود في تخصيب اليورانيوم. كتب الرئيس الأميركي في تغريدة على «تويتر»: «إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً». من جهتها قالت كيليان كونواي مستشارة البيت الأبيض امس إن ترامب واثق من استطاعته التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ترامب يعتقد بأنه لايزال بإمكانه التفاوض مجددا على اتفاق جديد، قالت كونواي للصحافيين في البيت الأبيض: «قال إنه منفتح على ذلك. إذا أرادت إيران أن تبدأ في التصرف كبلد عادي... قطعا سيفعل». وفي فيينا قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» إنها ستبلغ الدول الأعضاء بأي تطورات في إيران حسبما يقتضي الأمر بعد أحدث إعلان من طهران عن التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية ردا على العقوبات الأميركية. وقالت الوكالة في بيان «مفتشو الوكالة يواصلون القيام بعمليات التحقق والمراقبة في البلاد».

بدوره أعرب الاتحاد الاوروبي امس عن اسفه ازاء قرار ايران بالتخلي عن جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع مجموعة «5 +1».

وقال الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي ان «التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل الجميع أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى وذلك من أجل الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي».

من جهته حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس امس من أن إعلان إيران أنها ستتخلى عن القيود المفروضة على نشاط تخصيب اليورانيوم يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو إنهاء الاتفاق، موضحاً أن إعلان إيران بخصوص تخصيب اليورانيوم لا ينهي الاتفاق النووي بشكل تلقائي.

وفي موسكو قال عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أوليغ موروزوف، إن إيران في ظروف المواجهة مع الولايات المتحدة ستنتقل إلى طريق إنتاج أسلحة نووية خاصة بها وأضاف «هذا رد الفعل المتوقع من جانب إيران. ومن المستبعد توقع أي اتصالات بشأن البرنامج النووي بين إيران والولايات المتحدة في المستقبل القريب» وتابع أوليغ موروزوف «بدون الولايات المتحدة سيكون من الصعب الحديث عن رفع آلية العقوبات المفروضة عن إيران. وهذا يعني أن إيران ستتحرك في اتجاه صنع أسلحة نووية خاصة بها».