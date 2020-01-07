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الرياض – الوكالات: شهدت المملكة العربية السعودية، أمس، توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. وفي مؤتمر صحافي بالرياض، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، توقيع الميثاق بمشاركة 8 دول عربية وإفريقية، هي: المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والسودان واليمن واريتريا والصومال الفيدرالية وجيبوتي، فيما ستصبح الرياض مقرًا للمجلس. وقال بن فرحان إن تأسيس المجلس «يأتي استشعارا من قادتنا بأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي باعتبار البحر الأحمر المعبر الرئيس لدول شرق آسيا وأوروبا». وأكد وزير الخارجية السعودي أن المجلس سيعمل على «حفظ المصالح المشتركة ومواجهة جميع المخاطر، وللتعاون في الاستفادة من الفرص المتوفرة، فمنطقة البحر الأحمر مهمة تجاريا وفيها ثروات كبيرة، ونسعى لبناء رخاء المنطقة بشكل يخدم الجميع». وحول إذا ما كانت ستتشكل قوة عسكرية مشتركة لهذا المجلس، قال بن فرحان إنه «لا يوجد تصور لإنشاء قوة عسكرية جديدة، لأن كل الدول لديها قدرات دفاعية وهناك تنسيق ثنائي، لا أتصور أن قوة جديدة سُتنشأ تحت مظلة هذا الكيان». وعلى هامش إعلان تأسيس المجلس الجديد، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره السعودي، حسب بيان للخارجية المصرية.