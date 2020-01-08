مرأة

تعد واحدة من أبرز مصممي الأزياء في الهند Payal Jain التي نالت استحساناً كبيراً لتصميمها المعاصر الكلاسيكي الخالد. كشفت النقاب عن أحدث مجموعة لها Crescent Moon لعام 2020 في أسبوع الموضة لوتس للمكياج في الهند. الهلال القمر مستوحى من الأزياء الكلاسيكية من أوائل القرن التاسع عشر حيث الخطوط البسيطة والظلية، تم صنع هذه الأزياء في الأقمشة الهندية بأوراق مطرزة يدوياً ما يمنحهم شعوراً غير رسمي.

تم تزيين الثياب البيضاء الطويلة بأطواق زخرفية عالية، وأكمام ضخمة منتفخة وتفاصيل من الدانتيل وخطوط عنق مكدسة وزركشة على الشريط. استخدمت العديد من الأقمشة سواء الكتان، أورجانزا، الحرير، الشيفون والجورجيت.. حيث تعود هذه المطرزات إلى تراثنا الهندي القديم.

كانت هذه المجموعة رحلة لاكتشاف المصمم ذاتياً من الألم إلى الحزن والتخلي عن الذات والشعور العميق بالخسارة.

تعد مجموعة Crescent Moon هي مسيرة انفرادية وعاكسة مع النسيج والقوام والشكل.

المصممة Payal Jain كسرت كل المفاهيم بعرض مجموعة مناسبة للجميع، التي تؤمن بمفهوم أن الموضة للجميع وأن كل هذه الأشياء لا تصف الموضة لأحد.

