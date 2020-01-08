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شكل تلفزيون الكويت لجنة للأعمال الدرامية المتخصصة في أعمال شهر رمضان المبارك القادم، والتي تقوم باختيار المسلسلات التلفزيونية الدرامية والبرامجية المحلية الرمضانية، وفق معايير معينة، وبدأت اللجنة اجتماعاتها من أجل وضع الخارطة البرامجية لرمضان المقبل بوقت مبكر.

يترأس اللجنة الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون سعود حمد الخالدي، ونائب الرئيس الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات محمد عبدالمحسن العواش، إلى جانب عضوية كلا من مدراء إدارات التنسيق والعروض والإنتاج والبرامج الثقافية بالتلفزيونية . الخارطة البرامجية الرمضانية التي ستكون محلية تحظى بتوجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري، ووكيل وزارة الإعلام منيرة سليمان الهويدي، ومتابعة من الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون سعود حمد الخالدي، إلى جانب تعاون الجهات الإدارية والمالية بوزارة الإعلام.

يأتي ذلك بعد أن قرر التلفزيون استقطاب كافة أعمال الدراما المحلية للدورة الرمضانية هذا العام وفق نظام الشراء المميز وليس المنتج المنفذ، وحدد التلفزيون مهلة للمؤسسات الفنية الإنتاجية المحلية لتسليم الأعمال ستكون أواخر شهر يناير الحالي، وأقصاها منتصف شهر فبراير المقبل، كون هذه الأعمال تتطلب وقت كاف ما بين الجهات الرقابية مثل الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وغيرها، إلى جانب أن وقت حلول شهر رمضان المبارك المقبل سيكون في شهر أبريل المقبل، والفترة ستكون ضيقة جدا، لاسيما إن التلفزيون ينوى القيام بحملة تسويق لتلك الأعمال بوقت كاف.

ومن المسلسلات المحلية الجديدة التي سيتم عرضها بتلفزيون الكويت في شهر رمضان المقبل مسلسل «جنة هلي» للفنانة سعاد عبدالله، ومن تأليف نوف المضف، وحياة الفهد في مسلسل «أم هارون» للمؤلفين محمد وعلي شمس، وهدى حسين في مسلسل «شغف» للمؤلف علاء حمزة، وكان التلفزيون قد استقطب في دورة شهر رمضان العام الماضي عشر مسلسلات هي «العاصفة، غرس الود، أنا عندي نص، حدود الشر، إفراج مشروط، حضن الشوك، الديرفة، زماني رماني، موضي قطعة من ذهب، مني وفيني.

