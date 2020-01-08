إضاءات

أطلقت أكاديمية الفنون والإعلام للشباب برنامج «حكاية موسيقى» من 13 إلى 16 الحالي.

وقالت المشرف الفني للبرنامج نوره القملاس إن «حكاية موسيقى» يسلط الضوء على قصص النجاح والتجارب الموسيقية التي تم تقديمها من خلال نخبة مبدعة من الفنانين الموسيقيين الشباب.

تبدأ الحكاية الأولى بعنوان «ضروب» يحكيها عبدالحميد الصقر، والثانية بعنوان «موسيقى الحجرة» لعدنان معرفي أمسية موسيقية بمصاحبة العازفين الجيز رينانوف من أوزبكستان وكرستوف وياريك من بولندا، والحكاية الثالثة «الموسيقى التصويرية» لمحمد الزنكوي.

يقــام البرنامج على مسرح أكاديمية الفنون والإعلام للشباب، لضرورة نشر الوعي وثقافة العلوم الإنسانية الموسيقية وتبادل الخبرات الفنية الثقافية وإبراز الكوادر الوطنية، وابراز الكوادر الوطنية.

