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وجهة نظر

فبراير


بعد نوعية الحفلات التي راحت تقدمها العديد من دول المنطقة، ونخص «شتاء الرياض» وغيرها من المناسبات سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو قطر.. علينا التفكير بصوت مسموع، من أجل منهجية عمل، لإعداد برمجة متجددة وإضافية لحفلات «هلا فبراير».
حتى وقت قريب، كانت حفلات «هلا فبراير» رائدة في نوعها.. ومتجددة.. ومبهرة.. على صعيد الشكل والمضمون..أما اليوم،فإن مايقدم،بالذات خلال التجارب الأخيرة، في الشقيقة المملكة العربية السعودية، يدعونا لأن نذهب الى مناطق جديدة، ترسخ وتعمد مكانة الكويت كمنارة إشعاع ثقافي وفني تؤكد ريادة الكويت في هذا المجال.
إن البنية التحتية، بالذات بعد إنشاء مركز جابر الثقافي، باتت مهيأة لتحقيق معادلات إضافية على صعيد استضافة أهم المناسبات والفعاليات،خصوصا، أن تلك الاحتفاليات ترتبط بشهر فبراير الذي يحمل مكانة خاصة في نفوس أبناء الكويت.
دعونا نتجاوز تلك الحلول التقليدية، حيث مجموعة من المطربين وفرقة موسيقية وديكورات فضفافة فوضوية.. إلى ما هو أبعد من حيث القيم.. والمضامين. وهكذا الأمر على صعيد الأسماء المشاركة.
وهي دعوة للحوار.
وعلى المحبة نلتقي


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