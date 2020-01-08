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طمأنت الفنانة صفاء سلطان جمهورها على صحتها عبر حسابها على موقع الصور الشهير «انستغرام». وأوضحت أنها الآن في أحسن حال وصحتها ممتازة، كما قامت بشكر كل من سأل عليها وأطمئن على وضعها الصحي. عبرت صفاء سلطان عن حبها وامتنانها لكل من اطمئن عليها قائلة «شكرًا من كل قلبي لكل حدا سأل عن صحتي ولكل يلي وقفوا جنبي من اهلي ورفقاتي أنا ما حبيت اشغل بالكن حالياً أنا صحتي ممتازة وعم استعد للتصوير.. وانا الحمدلله انسانة مؤمنة بالله واستفقادات الله رحمة، بدعواتكن صرت احسن وبمحبتكن بكبر وبتشجيعكن بستمر.. بحبكن كتير». تفاعل عدد كبير من جمهور صفاء سلطان على مواقع التواصل الاجتماعي مع منشورها حيث حصل على 35 ألف إعجاب وأكثر من 500 تعليق يتمنون السلامة لها. الجدير بالذكر إن أحدث ما قدمته صفاء سلطان كان مشاركتها في مسلسل الحرملك مع عدد كبير من النجوم العرب، كذلك مشاركتها في مسلسل ناس من ورق ومسلسل بقعة ضوء الجزء 14.