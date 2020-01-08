مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم بمبنى الغرفة، سامي المرشد سفير الكويت لدى فرنسا.

وفي بداية اللقاء، رحب الغانم بالسفير، حيث تطرق الى العلاقات الثنائية وسبل تنمية أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية بذل مزيد من الجهود لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، وذلك من خلال تبادل زيارة الوفود التجارية والاقتصادية، للتعرف عن كثب بالفرص الاستثمارية المتاحة في فرنسا، واطلاع أصحاب الأعمال الكويتيين على النظم والقوانين التي من شأنها تسهيل اجراءات المستثمر الأجنبي.

كما أكد استعداد الغرفة على نشر الفرص الاستثمارية المتاحة في فرنسا على المهتمين من أعضائها. كما قدم الغانم نبذة عن نشاط الغرفة التي تسعى الى توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين أصحاب الأعمال الكويتيين ونظرائهم في مختلف دول العالم حيث تعد الكويت من أكبر دول العالم من حيث حجم الاستثمارات الخارجية على صعيد القطاع الخاص. من جانبه، تقدم السفير بالشكر للغرفة على الدور المهم الذي تقوم به لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، حيث أعرب عن أمله بأن تقوم الشركات الكويتية بعمل شراكات استراتيجية مع نظرائهم الفرنسيين لتفتح آفاقاً اقتصادية جديدة بين البلدين الصديقين.

