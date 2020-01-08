مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة، أمس، إنها أغلقت عددا من محال صرافة تزاول حوالات مالية مخالفة خطرة وجسيمة. وأضافت «التجارة» إن ذلك جاء خلال حملة تفتيشية لفريق من ادارة غسيل الاموال بالتعاون مع ادارة الرقابة التجارية في إطار متابعة الأسواق والتأكد من مزاولة الأعمال للوقوف على مدى التزامها بالقانون والنظم واللوائح.وأوضحت ان فريق غسيل الاموال سجل خلال جولاته المخالفات اللازمة ضد المحال غير الملتزمة بالترخيص التجاري الممنوح لها وللنظم والقوانين المعمول بها، وتم اتخاذ القرار باغلاقها وفق القانون لجسامة المخالفات وخطورتها.

