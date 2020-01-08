مال وأعمال

شاركت شركة الخطوط الجوية الكويتية في معرض التصميم الهندسي 37، والذي نظمه مركز التدريب الهندسي والخريجين في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت خلال الفترة من 29 - 30 ديسمبر 2019 بمشاركة نحو 107 مشروعات من مشاريع الطلاب، حيث قامت الشركة خلال المعرض بالاعلان وتقديم جوائزها المكونة من ثلاث مراكز على النحو التالي: المركز الأول Modeling of separator gas formation ، المركز الثاني Kuwait Bus enhancement system والمركز الثالث: Fixtreet.

وفي هذا الشأن، قال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تشارك في أحد أهم المعارض التي تقام في الكويت وهو معرض التصميم الهندسي، وذلك لما له من اهمية في دعم وتشجيع الجيل القادم من أبنائنا المهندسين الذين يشكلون مستقبل بلادنا الحبيبة الكويت، كما ان رعاية الخطوط الجوية الكويتية تمثل قوة دافعة حقيقية للطاقات الشبابيــة، ولتسليط الضوء على ابداعاتهم التي تهدف الى رفع جودة تعليم المهندس، وتعزيز قدراته في مجال التصميم الهندسي».

