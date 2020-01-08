مال وأعمال

شارك بنك الكويت الوطني في رحلة مؤسسة لوياك التطوعية الى كمبوديا، وذلك بمشاركة نحو 12 متطوعاً من الفئة العمرية ما بين 14 و18 عاماً، وتأتي هذه الرحلة في اطار رعاية بنك الكويت الوطني المستمرة لفعاليات وأنشطة مؤسسة لوياك، والتزاماً من البنك بمسؤوليته الاجتماعية تجاه الكوادر الوطنية الشابة. وتخللت الرحلة مجموعة من الفعاليات والأنشطة الهادفة الى التعرف على الثقافة المحلية من خلال العمل الميداني، الى جانب الزيارات الى المعالم الحيوية والحضارية في كمبوديا. وقد تضمنت الرحلة برنامجاً ثقافياً متنوعاً شمل زيارة عدة مدن مثل بنوم بنيه وميونغ تشام وسيام ريب وعدداً من المراكز الاجتماعية. وتأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز التفاعل الاجتماعي والثقافي بين الشباب من حضارات مختلفة ما يسهم في اثراء تحصيلهم العلمي والمعرفي والثقافي.

