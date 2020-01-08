أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض «هوريكا الكويت» للضيافة عن برنامج مسابقات الطهي العالمية التي ستقام يوميا خلال أيام المعرض الثلاثة من 20 إلى 22 يناير في أرض المعارض الدولية في مشرف بتنظيم من شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير بالتعاون مع شركة «هوسبيتاليته سرفيسز» اللبنانية.

وكشف المدير التنفيذي للمعرض محمد انيس ناجيا أن «برنامج المسابقات لهذا العام يتضمن اضافات جديدة ونوعية، حيث تم ادخال فئات مسابقات جديدة، وكذلك من حيث مشاركة طهاة عالميين جدد في لجان تحكيم المسابقات»، متوقعا ارتفاع عدد المشاركين المتسابقين هذا العام الى رقم قياسي جديد.

وذكر أن قائمة المحكمين لمسابقات الطهي في هوريكا الكويت 2020 تضم كلا من: شارل عازار استاذ الطهي الاستشاري ورئيس وفد الاكاديمية الوطنية للطبخ للشرق الاوسط ودول الخليج، ورئيس جمعية الطهاة الاردنيين شادي أبو خديجة وبيتر روزنبرغ رئيس الطهاة لـشركة أنجوس لحم البقر المعتمد في الولايات المتحدة الأميركية؛ جان مارك مومباش رئيس الأكاديمية الفرنسية للضيافة؛ ومن فرنسا ناصر الدين مندي، عضو اللجنة المنظمة للمسابقة العالمية للحلويات؛ ياسر جاد رئيس جمعية الطهاة في المملكة العربية السعودية؛ وتوماس جوجلر رئيس الاتحاد العالمي للطهاة (WACS)؛ أنيل غروفر الحكم المعتمد من الاتحاد العالمي للطهاة والجمعية الهندية للطهاة، فيصل النشمي الشيف الشريك/ المالك لشركة مكان المتحدة للمطاعم رئيس نادي الكويت للطهاة، سمعان هلال رئيس المسابقة العالمية للطبخ-الكويت، الشريك الاداري في برنستم (الكويت/ لبنان)؛ فرانسوا بوزوليمؤسس مسابقة الخبز العالمية فرنسا؛ لوي مالفيت المدير الأكاديمي لـ كوردون بلو لندن- بريطانيا.

واكد ناجيا على «الطابع العالمي الذي اكتسبته مسابقات الطهي في هوريكا الكويت بفضل تراكم نجاحاتها السنوية تحت اشراف وتدقيق نخب من أفضل الطهاة المعترف بهم عالميا من انحاء مختلفة من العالم من الكويت ومن ابرز فنون المطابخ العالمية، من شرق ووسط وجنوب آسيا، ومن المطابخ الغربية الاوروبية والاميركية والآسيوية اضافة طبعا الى المطبخ العربي بفئاته الخليجية والمشرقية والمغربية. وكل عام، منذ انطلاقة المعرض قبل 9 سنوات، كانت هذه المسابقات تتحول الى مهرجانات لمئات الطهاة من مختلف الجنسيات وتترك اصداء واسعة في قطاعات واوساط صناعة مؤسسات الضيافة العربية الاجنبية».

واوضح أن عدد المسابقات ارتفع هذا العام الى 25 مسابقة ومن ابرز الجديد فيها مسابقة اختيار المشاركين من الكويت الى بطولة «كأس العالم للحلويات والمعجنات» (Coupe du Monde de la Pâtisserie»-the World Pastry Cup National Selection)، والتي ستكون مفتوحة امام جميع طهاة وصناع الحلويات الكويتيين وأمام العاملين الوافدين في الكويت في نفس المجال منذ خمس سنوات على الأقل.

وتشمل المسابقات الفئات التالية: فئات اعداد اطباق الحلوى الثلاث (نحت الشوكولاته، ونحت الخضراوات أو الفواكه)، كعكة الزفاف، أفضل رغيف فرنسي، أفضل كرواسون بالجبن، المقبلات الشرقية الساخنة والباردة، الحلوى الكويتية، الطبق الكويتي التقليدي، مسابقة طبق اللحم، مسابقة سلة الغموض، منافسة أفضل برغر، مسابقة المعكرونة الطازجة، مسابقة السندويش الباردة أو الساخنة، المطبخ الآسيوي، منافسة السوشي، اضافة الى مسابقة كأس العالم للمعجنات ومسابقات أخرى متنوعة.

