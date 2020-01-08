مال وأعمال

قالت المديرة التنفيذية للمنتجات المصرفية والاستثمارية في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، نهال المسلّم إنه نظراً الى أن الادخار المالي يعتبر أحد أهم اسباب نجاح التخطيط المستقبلي، وفي ظل تغير أسلوب الحياة وتوافر الفرص العديدة التي تحفز على الانفاق، وزيادة الأعباء المادية والتطلعات المتزايدة، بات يستلزم على افراد المجتمع استثمار الأموال بحكمة لتلبية الالتزامات المادية الحالية والمستقبلية.

ولفتت المسلم في تصريح صحافي، الى أنه قد يكون أحياناً اختيار الأدوات المالية المناسبة أمراً صعباً أو مُحيِّراً احيانا. لهذا السبب حرص «بيتك» على تقديم أفضل الحلول المصرفية والاستثمارية لعملائه، عبر تصميم منتجات وخطط استثمارية تناسب جميع الشرائح التي تضمن مستقبلهم سواء كان غرض الادخار الزواج أو التعليم أو الاستثمار لبناء مشروع أو لرعاية صحية او لمرحلة ما بعد التقاعد.

وأكدت أهمية التخطيط المالي للمستقبل على المدى البعيد، سواء كانت على الصعيد الشخصي، العائلي، المهني، التعليم، أو الصحي.

