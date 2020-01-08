مال وأعمال

سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 8.120 مليارات دينار خلال عام2019 وذلك من خلال تداول 1.543 مليون صفقة بعدد 40.222 مليار سهم وتعد هذه التداولات قياسية مع النجاحات العديدة التي شهدتها بورصة الكويت بالاداراج في 3 مؤشرات عالمية هي ادراجها في مؤشر فوتسي راسل FTSE Russell للأسواق الناشئة وستاندرد آند بورز داو جونز واخيرا مؤشر MSCI لتستكمل البورصة سلسة ترقيتها في الاسواق الناشئة وذلك وسط توقعات بارتفاع يقارب 30 في المئة في التداولات في عام 2020 وذلك مع توقعات وكالات التصنيف الدولية بتدفق ما يقارب من 3.5 مليارات دولار الى البورصة الكويتية بالاضافة الي ان عمليات التداول في السوق تتماشي مع محافظة الصناديق الاستثمار الاقليمية على استثماراتها بالسوق الكويتي بعد دخولها مؤشرات الاسواق الناشئة.

وكشفت الاحصائية التي أعدتها «النهار» ان حركة التداول في البورصة تشهد حاليا تحولا جذريا بالتحول الإيجابي في هوية المتداولين، فبعد أن كانت السيطرة في السابق للأفراد في سيولة البورصة، شهدنا في 2019 تحولاً باتجاه غلبة التداولات المؤسسية وتداولات الاجانب وهو أمر محمود ودليل نجاعة إجراءات تطويرها، خاصة مع دخول الاموال الساخنة الى السوق من ان لاخر بعد اتمام عمليات الترقية التي قادتها هيئة اسواق المال .

واشار محللون الى أن أسعار غالبية الشركات المدرجة تباع باقل من قيمتها العادلة، واتجاه التغير في هوية المتداولين فيها ينزع إلى غلبة الجهات المؤسسية مثل الشركات والمؤسسات والمحافظ والصناديق على حساب الأفراد، وذلك ما يخفض من مخاطرها ويعتبر مؤشرا على نجاح إجراءات تطويرها.

واشارت الاحصائية التي اعددتها النهار الى ان تداولات البورصة من خلال عملية الشراء احتل الافراد نحو 54.3 في المئة من حجم التداولات الشراء بعدد 21.841 مليار سهم بنسبة 52.6 في المئة توزعت ما بين 19.609 مليار سهم للمواطنين و359.027 مليون سهم تداولات الخليجيين و1.193 مليار سهم تداولات الاجانب، كما توزعت قيم مشتريات الافراد ما بين نسبة 40.4 في المئة للكويتيين و2.427 مليار دينار للمؤسسات وشركات بنسبة 29.9 في المئة وكما بلغت تداولات المحافظ العملاء نحو 2.168 مليون دينار بنسبة 26.7 في المئة وخيرا تداولات الصناديق الاستثمارية والتي بلغت 520.471 مليون دينار بنسبة 3 في المئة .

اما عن تداولات الاسهم فقد توزعت ما بين 21.161 مليارسهم تداولات الافراد بنسبة 52.6 في المئة بالاضافة الى تداولات 6.745 مليارات سهم بنسبة 16.8 في المئة وتداولات المحافظ بنحو 10.213 مليارات

سهم بنسبة 25.4 في المئة واخيرا صناديق الاستثمار بعدد 1.563 مليار سهم بنسبة 4.2 في المئة .

وكشفت الاحصائية التي أعدتها «النهار» الى أن حركة مبيعات بورصة الكويت خلال 2019 شهدت تداولا بقيمة 3.598 مليارات دينار بنسبة 44.3 في المئة يليها تداولات محافظ العملاء والتي جاءت في المركز الثاني بتدالات بلغت قيمتها 2.168 مليار دينار بنسبة 26.7 في المئة ثم تداولات المؤسسات والشركات والتي بلغت قيمتها نحو 1.787 مليار دينار بنسبة 22 في المئة واخيرا تداولات صناديق الاستثمار والتي بلغت 565.643 مليون دينار بنسبة 7 في المئة .

أما عن حركة مبيعات الاسهم في 2019 فقد فقد بلغت مبيعات الأفراد نحو 21.841 مليار سهم بنسبة 54.3 في المئة ثم محافظ عملاء التي باعت أسهم بعدد 10.983 مليار سهم بنسبة 27.3 في المئة يليهم مبيعات المؤسسات والشركات فقد بلغت 5.760 مليار سهم بنسبة 14.3 في المئة واخيرا مبيعات صناديث الاستثمار والتي بلغت 1.636 مليار سهم بنسبة 4.1 في المئة .

وشهدت حركة تداولات الصفقات للاسهم المباعة في 2019 سيطرة من الافراد عليه حيث بلغ عدد الصفقات التي تم ابرامها للافراد نحو 810.157 الف صفقة بنسبة 52.5 في المئة وتداولات المحافظ نحو 24 في المئة بعدد 369.714 الف سهم ويلهم تداولات المؤسسات والشركات بعدد 281.294 الف صفقة بنسبة 18.2 في المئة واخيرا تداولات الصناديق الاستثمارية والتي بلغت 82.093 الف صفقة بنسبة 5.3 في المئة.

