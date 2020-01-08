مال وأعمال

قال تقرير صادر عن شركة «الوطني للاستثمار» ان معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت من إغلاق العام في المنطقة الخضراء، إلا أنها كانت ضعيفة الأداء مقارنةً بنظيراتها في الأسواق المتقدمة والناشئة والاستثناء الوحيد كان في الكويت والبحرين. وكانت الكويت الأفضل أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي حيث وقدمت عملية الترقية إلى الأسواق الناشئة من قبل FTSE والإعلان عن ترقية MSCI جرعة دعم كبيرة لسوق الأسهم الكويت. فقد أغلق مؤشر السوق العام على ارتفاع بنسبة 23.7 في المئة للعام 2019، بينما سجل مؤشر السوق الأول مكاسب بنسبة 32.3 في المئة ما جعله يحتل مرتبة عالية في قائمة أفضل الأسواق أداءً على مستوى العالم للعام 2019.

وأضاف التقرير أن البحرين جاءت في المرتبة الثانية من حيث أداء السنوي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 20.4 في المئة خلال العام بعد تسجيلها زيادة بنسبة 5.45 في المئة في ديسمبر. وتمكن مؤشر تداول للأسهم السعودية من رفع مستوى أدائه السنوي إلى 7.2 في المئة بعد تسجيله مكاسب بلغت 6.75 في المئة في ديسمبر، ما جعله على رأس قائمة أفضل الشركات الخليجية أداءً لشهر ديسمبر. وعزز أداء السعودية والكويت مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي المركب الذي سجل 5.6 في المئة في ديسمبر، لينهي العام بمكاسب بلغت 7.6 في المئة. أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد تفوقت دبي بتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 3.2 في المئة مقابل 0.89 في المئة في أبوظبي مما نتج عنه تحقيق مكاسب سنوية بلغت 9.3 في المئة و3.3 في المئة لسوقي الأسهم في الإمارات على التوالي.

وحول الأسواق الناشئة ذكر التقرير أن شهر ديسمبر هو أفضل شهر للأسواق الناشئة خلال العام منذ شهر يناير حيث أضاف كل من مؤشرMSCI للأسواق الناشئة (MSCI EM) ومؤشرMSCI للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان (MSCI Asia ex-Japan) مكاسباً بلغت 7.17 في المئة و6.42 في المئة خلال الشهر على التوالي ليصل أداء كلا المؤشرين خلال العام 2019 إلى 15.4 في المئة. وكانت استفادت الأسواق الناشئة من تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والنظرة الإيجابية للنمو الاقتصادي في البلدان النامية، وفي الصين على وجه الخصوص. في آسيا، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب ومؤشر بورصة تايوان بنسبة 6.20 في المئة و4.42 في المئة في ديسمبر ليغلقا العام عند 22.30 في المئة و23.33 في المئة على التوالي. ومن ناحية اخرى، كان مؤشر Ibovespa في البرازيل من بين الأفضل أداء لهذا العام محققاً مكاسب بنسبة 31.58 في المئة، تلاه مؤشر بورصة روسيا ومؤشر بورصة اسطنبول بنسبة مكاسب بلغت 28.55 في المئة و25.37 في المئة على التوالي.

وأشار التقرير أنه على الرغم من تقلبات الأسواق الشديدة خلال العام والتي نتجت عن التوترات التجارية بين الولايات الأميركية والصين والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى، بالإضافة إلى مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا ان عام 2019 كان من أفضل السنوات للأسواق العالمية منذ بداية الأزمة المالية العالمية. خلال الشهر الأخير من العام تراجعت حدة التوترات التجارية بشكل كبير بعد إتمام «المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتي قال الرئيس الأمريكي أخيراً إنه سيوقعها في 15 يناير في البيت الأبيض، ثم يبدأ بعدها مباشرة مفاوضات المرحلة الثانية.

وذكر التقرير أن ارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية (MSCI AC World) بنحو 3.39 في المئة في ديسمبر ليغلق العام عند 24.0 في المئة وهو أقوى أداء له منذ الأزمة المالية في عام 2009 حيث كان مدفوعا بشكل أساسي بعمالقة التكنولوجيا الأميركيين، وبدرجة أقل بانتعاش أسواق منطقة اليورو والأسواق الآسيوية. وكان مؤشر MSCI EAFE، الذي يمثل أداء الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة وكندا، سجل ارتفعاً بنسبة 18.44 في المئة خلال العام بعد ارتفاع بنسبة 3.16 في المئة في ديسمبر.

وفي الولايات المتحدة، قال التقرير أنه تم تأكيد القراءة الأخيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 2.1 في المئة مقارنة مع نمو الربع الثاني بنسبة 2.0 في المئة في حين ظلت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) مستقرة عند 2.1 في المئة خلال نفس الفترة. وانخفضت نسبة البطالة بشكل طفيف من 3.6 في المئة في شهر اكتوبر إلى 3.5 في المئة في شهر نوفمبر. وعلى الرغم من الأرقام الاقتصادية الجيدة القادمة من الولايات المتحدة، إلا انه لاتزال التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة مع استمرار الضعف الملحوظ في النشاط الصناعي حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM بشكل غير متوقع إلى 47.2 في ديسمبر مقارنة بـ48.1 في نوفمبر. وفي أوروبا، بينما استقر الناتج المحلي الإجمالي عند 1.2 في المئة للربع الثالث، كان هناك ارتفاع في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 1.3 في المئة من القراءة السابقة البالغة 1.1 في المئة.

