مال وأعمال

قال محللون وخبراء أسواق مال، إن الخسائر الحادة التي تكبدتها البورصات العربية خلال التوترات الجيوسياسية الواقعة بين الولايات المتحدة وإيران، ستتلاشى تدريجياً مع زوال المخاوف، لكن ستظل الأسواق الخاسر الأكبر لحين انقضاء الأزمة.

وأضاف المحللون والخبراء أن التراجعات الحادة التي أصابت الأسواق هي خسائر وقتية ستزول مع انتهاء الأزمة الراهنة، مشيرين إلى أن غالبية المستثمرين في الأسواق الإقليمية عمدوا نحو البيع خوفاً من مزيد من التدهور في الأوضاع العالمية.

وقال مراون الشرشابي، مدير إدارة الأصول لدى ««الفجر» للاستشارات المالية: «تعرضت الأسواق العربية الأحد لضغوط بيع مكثفة، وهو أمر طبيعي ناتج عن المخاوف من احتمالات وقوع حرب بين أميركا وإيران».

وأضاف الشرشابي: «لكن بشكل عام ستكون هذه التراجعات لفترة وجيزة وستزول بمجرد انتهاء الأزمة او هدوء الأوضاع بين البلدين، بينما إذا استمر القلق فسيكون ذلك ذو تأثير كبير على الأسواق لفترات أطول».

ورأى أن الأسواق العربية تتداول عند مكررات ربحية جيدة وجاذبة، وهو ما سيلفت أنظار المستثمرين إليها في الفترة القادمة، خصوصا مع تدني أسعار الكثير من الأسهم.

من جانبه، قال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى «أرباح» السعودية: «لاشك أن الأسواق الإقليمية تكبدت أمس في معظمها خسائر فادحة، لكن هذا أمر طبيعي في ظل وجود أزمات وتوترات جيوسياسية». وأضاف الجندي: «نعتقد أن الأسواق ستنجح في تعويض هذه الخسائر قريباً، لكن ستحتاج إلى هدوء التوترات الدائرة حاليا بين الولايات المتحدة وإيران وعدم وجود تصعيد للأزمة من جديدة». وأشار الجندي إلى أن الأجانب والمؤسسات اغتنموا فرصة التراجع الحاد للأسواق العربية، وعمدوا نحو زيادة المراكز المالية والشراء انتهازاً لفرص تدني الأسعار.

اضطرابات عالمية

وقال عمرو مدني، وسيط مالي في أسواق الإمارات، إن الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسواق العربية كانت متوقعة، بعد تهاوي الأسواق العالمية في جلسة الجمعة الماضية، بسبب التطورات الجديدة في الأوضاع العالمية. وأضاف مدني: «دائما ما تكون الأسهم هي الخاسر الأكبر في أي أزمة، حيث يتدافع المستثمرين للبيع عشوائياً مع وجود أي اضطرابات وتكون الخسائر بالمليارات، لكن هي خسائر وقتية تزول بمجرد هدوء الأوضاع».

