مال وأعمال

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد ارصوي ان بلاده استضافت نحو 51 مليون سائح اجنبي وحققت ايرادات من السياحة بقيمة 34 مليار دولار في العام الماضي.

ونقلت (حرييت ديلي نيوز) التركية على موقعها الالكتروني عن ارصوي قوله في كلمة باجتماع اتحاد السياحة الاتراك ان بلاده تأمل في استقبال 58 مليون سائح اجنبي وتحقيق ارباح تتجاوز الـ 40 ملياراً في العام الحالي.

وأعرب عن اعتقاده بأن ثمة حاجة الى تغيير الرؤية في صناعة السياحة ونشر الانشطة السياحية في جميع المدن التركية البالغ عددها 81 مدينة.

وأضاف ان تركيا تواجه مشكلة «تكرار الضيف» موضحا ان السائحين الروس بدأوا يشعرون بالملل من زيارة مدينة (انطاليا) المطلة على البحر المتوسط المفضلة لديهم. ودعا الى تحويل السائحين الروس الى سواحل بحر «ايجه» التي تماثل «انطاليا» خصوصا مدينتي «أزمير» و «آيدين».

ووفقا لبيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية بلغ عدد السائحين الروس الذين زاروا تركيا في الفترة ما بين يناير ونوفمبر الماضيين نحو 6?9 ملايين سائح ثم جاء الالمان ثانيا بعدد 4?8 ملايين سائح فيما حل البريطانيون ثالثا بعدد 2?5 مليون سائح.

