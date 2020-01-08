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مال وأعمال

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حققت إيرادات بقيمة 34 مليار دولار

تركيا جذبت 51 مليون سائح أجنبي في 2019


أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد ارصوي ان بلاده استضافت نحو 51 مليون سائح اجنبي وحققت ايرادات من السياحة بقيمة 34 مليار دولار في العام الماضي.
ونقلت (حرييت ديلي نيوز) التركية على موقعها الالكتروني عن ارصوي قوله في كلمة باجتماع اتحاد السياحة الاتراك ان بلاده تأمل في استقبال 58 مليون سائح اجنبي وتحقيق ارباح تتجاوز الـ 40 ملياراً في العام الحالي.
وأعرب عن اعتقاده بأن ثمة حاجة الى تغيير الرؤية في صناعة السياحة ونشر الانشطة السياحية في جميع المدن التركية البالغ عددها 81 مدينة.
وأضاف ان تركيا تواجه مشكلة «تكرار الضيف» موضحا ان السائحين الروس بدأوا يشعرون بالملل من زيارة مدينة (انطاليا) المطلة على البحر المتوسط المفضلة لديهم. ودعا الى تحويل السائحين الروس الى سواحل بحر «ايجه» التي تماثل «انطاليا» خصوصا مدينتي «أزمير» و «آيدين».
ووفقا لبيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية بلغ عدد السائحين الروس الذين زاروا تركيا في الفترة ما بين يناير ونوفمبر الماضيين نحو 6?9 ملايين سائح ثم جاء الالمان ثانيا بعدد 4?8 ملايين سائح فيما حل البريطانيون ثالثا بعدد 2?5 مليون سائح.


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