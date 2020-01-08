مال وأعمال

اقترحت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، تقليص ساعات وعدد أيام العمل للموظفين في بلدها لقضاء ساعات أطول مع عائلتهم. ودعت مارين، البالغة من العمر 34 عاما، إلى تقديم جدول مرن في البلاد يتضمن العمل 4 أيام في الأسبوع وخفض ساعات العمل إلى 6 فقط. ويعد هذا الاقتراح، الهادف إلى توفير راحة أكثر للموظفين، هو الثاني بين الدول الاسكندنافية، بعد السويد التي طبقت بالفعل تقليص عدد ساعات العمل إلى 6 فقط، لكنها لم تخفض عدد أيام العمل. وقالت مارين إن هذا المقترح الذي أسمته «الخطوة المقبلة لنا في حياة العمل» سيسمح للعمال والموظفين بقضاء المزيد من الوقت مع أسرهم وأحبائهم وممارسة هواياتهم وغيرها من جوانب الحياة. وشغلت مارين، قبل توليها منصب رئيس الوزراء في فنلندا، منصب وزير النقل، وأثناء عملها في ذلك المنصب، دعت إلى أسابيع عمل أقصر لتحسين علاقة الموظفين وإنتاجيتهم، مع العلم أن ساعات العمل في فنلندا حاليا هي 8 ساعات وأيامه 5 في الأسبوع.