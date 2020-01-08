loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

تراجع 1.5 % بسبب غموض أحداث الشرق الأوسط

النفط هبط بعد الصعود وسط إعادة تقييم للمخاطر


تراجعت أسعار النفط مع إعادة المستثمرين النظر في احتمالات تعطل إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا.
وهبط برنت 1.5 في المئة إلى 67.86 دولاراً للبرميل وسجل 68.14 دولاراً، بانخفاض 77 سنتا، في الساعة 0550 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 65 سنتا إلى 62.62 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجعت في وقت سابق 1.5 في المئة إلى 62.30 دولاراً، وفق «رويترز».
كانت الأسعار ارتفعت في الجلستين السابقتين، حيث بلغ برنت أعلى مستوياته منذ سبتمبر في حين زاد غرب تكساس إلى ذروته منذ ابريل نيسان. جاءت المكاسب عقب مخاوف من تصاعد الصراع واحتمال تعطل معروض الشرق الأوسط بعد ضربة بطائرة مسيرة في الثالث من يناير قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني. لكن بعض المحللين بدأوا يشككون في فرص اندلاع صراع واسع النطاق.
وقال لاخلان شو، مدير أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني، «السوق قلقة بوضوح من احتمال تعطل المعروض لكن لا يوجد مسار واضح للأمام من هنا. الأمر برمته محض تصورات محتملة قد تؤثر على إنتاج النفط أو لا تؤثر، لذا يبدو أن السوق أعادت التقييم في آخر 24 إلى 36 ساعة فيما يتعلق ببعض الاحتمالات».
وأضاف أن إيران ستحتاج لإيرادات العملة الصعبة من استمرار صادرات النفط ولهذا لن يكون من مصلحتها أن تحاول غلق مضيق هرمز. ويمر نحو 20 في المئة من نفط العالم بالمضيق الذي تطل إيران عليه.
ورجحت مجموعة أوراسيا أن تركز إيران على الأهداف العسكرية الأميركية لا أهداف الطاقة. وتابعت «لا يعني هذا أنها لن تواصل التحرش منخفض المستوى بحركة الشحن التجاري أو البنية التحتية الإقليمية للطاقة لكن هذه الأنشطة لن تكون شديدة».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة