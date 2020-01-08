مال وأعمال

ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي في الصين أكثر مما هو متوقع في ديسمبر مع انتعاش اليوان بعد أن توصلت واشنطن والصين إلى اتفاق تجارة جزئي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن احتياطات النقد الأجنبي في الصين، وهي الأكبر في العالم، زادت 12.3 مليار دولار في ديسمبر إلى 3.108 تريليونات دولار. وفي استطلاع أجرته «رويترز»، توقع الاقتصاديون أن ترتفع الاحتياطات 7.4 مليارات دولار إلى 3.103 تريليونات.

وقالت الهيئة التنظيمية للنقد الأجنبي في بيان عقب صدور البيانات إن زيادة الاحتياطات في ديسمبر ناجمة عن تغييرات في العملات وأسعار الأصول الدولية التي تحوزها الصين.

وفي 2019 كاملا، زادت الاحتياطيات 35.2 مليار دولار مقارنة مع انخفاض 67.2 ملياراً في 2018، وفقا للبيانات الرسمية.

وزادت قيمة احتياطات الذهب الصينية إلى 95.406 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 91.469 ملياراً في نهاية نوفمبر.

فيما أظهرت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف أيكون أن الصين استوردت كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال في ديسمبر ، متقدمة على اليابان كأكبر مستورد للوقود للشهر الثاني على التوالي. وبحسب الأرقام، استوردت الصين 7.198 ملايين طن من الغاز المسال في ديسمبر، بزيادة حوالي 16 في المئة عن واردات نوفمبر، بينما بلغت واردت اليابان 6.574 ملايين طن في ديسمبر ، بزيادة نحو سبعة في المئة عن الشهر السابق. وتفوقت الصين على اليابان من حيث أحجام واردات الغاز المسال للمرة الأولى في نوفمبر وواصلت تقدمها الشهر الماضي.

