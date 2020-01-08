مال وأعمال

كشفت مصادر حكومية لـ «النهار» أن الكويت بدأت في توسيع عمليات الاستيراد الخاصة بالسلع الاستراتيجية والتي تندرج في اطار المخزون الاستراتيجي للسلع الضرورية دعماً لمخزوناتها العامة وتحسباً ضد أي طوارىء أو مستجدات في المنطقة.

وأشارت الى أن الخطوات الحكومية لا تعني بالضرورة توقع نشوب حرب – من عدمه – ولكنها بدأت منذ الأزمة التي حدثت في مضيق هرمز والتي بسببها انتهجت الكويت سياسة احترازية بغرض زيادة المخزون الاستراتيجي لها ليكفي لمدة عام أو أكثر بدلاً من 6 أشهر.

وأفادت المصادر أن الكويت وخلال العام الماضي فتحت أسواقاً جديدة أمام مؤسساتها بغرض دعم قدراتها في تجاوز أية أزمات سواءً كانت تجارية أو سياسية أو أمنية، خاصة وأن الحروب والأزمات في العالم لم تعد عسكرية بل تجارية ومالية، مو ضحة أن خير دليل على ذلك الأزمة التجارية التي حدثت بين الولايات المتحدة والصين والتي أثرت تداعياتها على بقية دول العالم.

وشدد المصادر على أن المخزون الاستراتيجي للسلع الضرورية قادر على سد احتياجات البلاد لنحو 10 أشهر كاملة بدلاً من فترة 6 أشهر سابقة ما يعني أن الكويت رفعت مخزونها الاستراتيجي بواقع 4 أشهر اضافية.

ولفت المصدر أنه بالتوازي مع استقرار حجم المخزون الغذائي، فان الحكومة تعمل على استقرار أسعار السلع حتى لا يشعر المستهلكون من المواطنين والمقيمين بوجود أية أزمات ناتجة عن تراجع المخزون. وأفاد أن ما قامت به الحكومة يتسق مع ما هو معمول به عالمياً في تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الضرورية، لافتاً أن هناك مسحاً كاملاً للسوق تم بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية والوزارات والجهات المختصة أظهر أن المخزون الاستراتيجي للكويت في وضع مطمئن للغاية. وأوضح أن الكويت وسعت خريطتها التجارية مؤخراً، فضلاً عن اعتمادها على خطط بديلة في حال توقف عمليات تصدير النفط بالطرق المعتادة، كما رفعت الكويت من مستوى مخزونها من البنزين والغاز الطبيعي وبعض المنتجات البترولية الأخرى الرئيسة وذلك لمواجهة أية طوارىء قد تشهدها السوق النفطية مستقبلاً على خلفية استمرار التوترات السياسية والأمنية.

