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مال وأعمال

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3 سنوات لتنفيذ مشروع مدينة «جابر الأحمد»


أكدت شركة الأرجان العالمية العقارية ترسية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الفرصة الاستثمارية (J2) من مشروع مدينة جابر الأحمد السكنية على التحالف الذي تقوده «الأرجان».
وقالت الشركة في بيان للبورصة ان المشروع يُعد أحد مشاريع الشراكة بين المؤسسة والقطاع الخاص، متوقعة أن يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات يتبعها فترة انتفاع بالمشروع لمدة 25 عاماً.
وأوضحت «الأرجان» في البيان أن المشروع يتضمن تطوير مركز أعمال ومساحة تجارية يتم تطويرها بواسطة التحالف الفائز بالمشروع، بمساحة اجمالية تُقدر بنحو 145.33 ألف متر مربع.
وأفادت بأن الشركة ما زالت بصدد استكمال اجراءات توقيع عقد الشراكة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وبينت «الأرجان» أن المشروع سينتج عنه، حال توقيع عقد الشراكة، تحقيق نتائج تشغيلية يتم ادراجها ضمن البيانات المالية للشركة خلال مدة حق الانتفاع.


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