مال وأعمال

أشارت مصادر مطلعة لـ«النهار» أن انتاج الكويت النفطي ظل متماسكاً خلال ديسمبر الماضي عند 2.7 مليون برميل يومياً بانخفاض طفيف عن الشهر السابق، مشيرة الى أن الكويت في طريقها خلال يناير الجاري الى اجراء خفض أكبر بواقع 50 ألف برميل يومياً بالتزامن مع اتفاق أوبك+ على خفض اضافي بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير 2020.

وبلغ متوسط أسعار النفط الكويتي خلال شهر ديسمبر الماضي 66.5 دولارات، ليصل اجمالي الانتاج خلال كامل الشهر قرابة 80 مليون برميل، ما يعني أن ايرادات الكويت النفطية بلغت 5.3 مليارات دولار. وأظهر مسح أجرته رويترز أن انتاج أوبك من النفط تراجع في ديسمبر في ظل مزيد من الالتزام من جانب نيجيريا والعراق بالتخفيضات التي جرى التعهد بها وزيادة التخفيضات من جانب السعودية أكبر المصدرين قبيل اتفاق جديد للحد من الانتاج. وفي المتوسط، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تضم في عضويتها 14 دولة، 29.50 مليون برميل يوميا الشهر الماضي. ويقل ذلك بمقدار 50 ألف برميل يوميا عن القراءة المعدلة لشهر نوفمبر.

وزادت أسعار النفط الى أكثر من 70 دولارا للبرميل في العام الجديد، لتضيف الى مكاسب بلغت 23% في 2019، مدعومة بالتخفيضات الحالية التي تقودها أوبك، وتنامي توترات الشرق الأوسط بعد مقتل قائد ايراني كبير.

وزاد هذا القلق حيال صراع من شأنه خفض الامدادات بشكل أكبر.

وكانت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون يشكلون ما يعرف باسم أوبك+، قد اتفقوا على خفض الامدادات بواقع 1.2 مليون برميل يوميا في 2019. وبلغت حصة أوبك في الخفض حوالي 800 ألف برميل يوميا يلتزم بها 11 عضوا، مع استثناء ايران وليبيا وفنزويلا.

وخلال اجتماعات في ديسمبر، اتفقت أوبك+ على خفض اضافي بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير 2020.

وتجاوز أعضاء أوبك الملزمون بالاتفاق والبالغ عددهم 11 التخفيضات التي جرى التعهد بها بسهولة، ويعود جزء كبير من الفضل في ذلك الى تخفيضات من السعودية وحلفائها في الخليج بأكثر من المطلوب لدعم الأسواق.

ويشير مسح ديسمبر الى أن نيجيريا والعراق، وكلاهما تباطأ في الالتزام بالتخفيضات في 2019، حققا مزيدا من التقدم. ووجد المسح الى أن الامتثال زاد الى 158% في ديسمبر كانون الأول من 153% في نوفمبر.

