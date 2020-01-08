مال وأعمال

توقع خبراء النقل الجوي ان تحقق شركات الطيران في كل مناطق العالم ارباحا خلال العام الحالي 2020 تصل الى 29.3 مليار دولار.باستثناء منطقة الشرق الاوسط التي سوف تواجه خسائر للعام الثالث على التوالي تُقدر بقيمة مليار دولار أميركي، ولكنها تبقى أقل من نظيرتها المسجلة عام 2019 والبالغة 1.5 مليار دولار أميركي.

وطالبت التقارير شركات الطيران في الشرق الاوسط العمل بشكل علمي ومنظم وسريع لتنفيذ تعليمات المنظمات العالمية العاملة في مجالات سلامة المسافرين وتسجيل اجراءاتهم وامن المطارات والملاحة الجوية من خلال اعادة الهيكلة في كل الادارات، عبر جداول زمنية محددة التواريخ وازالة المعوقات التي ادت الى تراجع حركة السفر الاقليمية حتى تستعيد مكانتها على المستوى العالمي وتعود الى تحقيق الارباح.

ومن المتوقع أن تحقق شركات الطيران في أميركا الشمالية أرباحاً صافية بقيمة 16.5 مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل تراجعاً عن قيمة 16.9 مليارا المسجلة عام 2019. ويمثل هذا الرقم هامشاً صافياً بنسبة 6.0%، ويعكس ربحاً صافياً بقيمة 16.00 دولارات أميركيا عن كل مسافر، وان تحقق شركات الطيران الأوروبية أرباحاً صافية بقيمة 7.9 مليارات دولار أميركي عام 2020، بارتفاع عن قيمة 6.2 مليارات المتوقعة لعام 2019. ويأتي هذا النمو تزامناً مع استفادة شركات الطيران مع التطورات الايجابية المعاكسة لنظيراتها المتوقعة في أميركا الشمالية. وان تحقق شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ من انتعاش معتدل في حركة التجارة العالمية والشحن الجوي، ليُحقق ربحاً صافياً بقيمة 6.0 مليارات دولار أميركي عام 2020، بارتفاع عن 4.9 مليارات المسجلة عام 2019، ووفق هامش صاف يبلغ 2.2%. كما توقع خبراء النقل الجوي ان يرتفع عدد المسافرين الى 4.72 مليارات مسافر. وأن يبلغ متوسط الربح الصافي عن كل مسافر زهاء 6.20 دولارات، بالمقارنة مع 5.70 دولارات عام 2019.

وأن يكون العائد بهذه الزيادة على رأس المال المستثمر في النقل الجوي 6.0% (تحسن من 5.7% المتوقع في عام 2019)، وأن يبلغ هامش الربح الصافي 3.4% (ارتفاعًا من 3.1% لعام 2019). وتصل الايرادات الاجمالية الى 872 مليار دولار (+ 4.0 % على 838 مليار دولار في عام 2019)، وأن ترتفع مصاريف التشغيل بنسبة 3.5% الى 823 مليار دولار من 796 مليار دولار في عام 2019. ومن ناحيتها أصدرت شركة تحليل بيانات السفر «Cirium» تقريرها السنوي وسمّت فيها شركة الطيران الروسية «ايروفلوت» بأفضل شركة خطوط جوية رئيسية التزاماً بالمواعيد، بينما سُمي مطار «شيريميتيفو» الدولي في موسكو بأكثر مطار التزاماً بالمواعيد في العالم. وأعلنت فيه أن شركة الطيران الاندونيسية «جارودا اندونيسيا» هي الأكثر التزاماً بالمواعيد في العالم. وتصدر مطار «مينسك» لائحة أفضل مطار صغير في العالم.

