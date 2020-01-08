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كشفت الجهة المنتجة لفيلم منى زكي الجديد «الصندوق الأسود» عن الإعلان الدعائي الأول، والذي يشارك في بطولته كل من الفنان محمد فراج ،مصطفى خاطر، وتأليف أحمد وهيثم الدهان و أخرج محمود كامل، وذلك استعدادًا لطرحه بدور العرض خلال الفترة القادمة، وظهرت منى وهي في مطاردات بين فراج وخاطر وهما ملثمان ومحاولة خطفها. فيلم «الصندوق الأسود» ينتمي لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، وتظهر منى طوال أحداث فيلم «الصندوق الأسود»، في دور إمرأة حامل تحمل الكثير من الأسرار والألغاز حول حملها والفيلم ينتمي لنوعية الإثارة والتشويق. ومن ناحية أخرى، أوشكت منى زكي على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم «العنكبوت»، مع النجم أحمد السقا، للمخرج أحمد نادر جلال .

