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قررت النجمة العالمية نيكول كيدمان وزوجها كيث اربان، التبرع بمبلغ نصف مليون دولار للمساعدة فى مواجهة الحرائق التي تشهدها استراليا، والتي تشهد حرائق مستمرة منذ عدة أشهر في الغابات ما تسببت في تدميرها. وقدر أكاديميون أن تكون الحرائق المدمرة المندلعة منذ أشهر في غابات أستراليا، تسببت فى قتل نحو نصف مليار حيوان، وفقا لتقرير أصدرته جامعة سيدني. وأضاف ديكمان «نفقت الحيوانات إما بسبب النيران الملتهبة أو بسبب الجوع والعطش. ليس من السهل البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة في تلك الظروف». يذكر أن الحرائق تسبت في تدمير أكثر من 10 ملايين فدان، في حين تندلع يوميا تقريبا حرائق جديدة بسبب الطقس الحار والعاصف.

