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يمثل الفنان شهاب جوهر أحد أبرز أبناء جيله من كوادر الحرفة الفنية، فقد استطاع عبر مشواره أن يقدم مجموعة من الاختيارات الفنية عالية الجودة التي رسخت حضوره وعمقت مكانته الفنية، وفي حديثه مع «النهار» يذهب النجم الشاب شهاب جوهر للحديث عن مجموعة من القضايا الفنية والموضوعات، وأيضاً الإشارة إلى أعماله الجديدة.

وفي مستهل حديثه مع «النهار» يقول الفنان شهاب جوهر:

- لست مقلاً.. ولكنني أختار بعناية، وهذا ما يجعلني في أحيان كثيرة أكتفي بعمل أو عملين بحد أقصى خلال الموسم الواحد. وأنا مستعد للذهاب بعيداً بحثاً عن الدور والشخصية المناسبة وهذا ما جعلني أقدم العديد من الأعمال التي صورت في عدد من دول مجلس التعاون، ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة بحثاً عن الدور والشخصية التي تحقق لي الإضافة والحضور.

وعن عمله الجديد يقول شهاب جوهر:

- أواصل تصوير مسلسل «جنة هلي» أمام النجمة القديرة سعاد عبدالله، التي أثمن لها ثقتها الكبيرة، خصوصاً، أن عودتي للتعاون معها تأتي بعد فترة طويلة، حيث تعاونت معها من ذي قبل من خلال مسلسل «غريب الدار» عام 2012، واليوم حينما يعود التعاون فإنني أستطيع القول ان مسلسل «جنة هلي» هو بمثابة التحدي الحقيقي لقدراتي الفنية عبر شخصية مختلفة وإضافية وثرية.

ويستطرد:

- إن هكذا نوعية من الشخصيات تجعل الفنان الحقيقي أمام تحديات كبرى، للكينونة بمستوى تلك المضامين التي تأتي بها الشخصية ومن قبلها العمل ومساراته الدرامية العميقة.

ويقول الفنان شاب جوهر:

- مسلسل «جنة هلي» تأليف الكاتبة نوف المضف وإخراج الفنان المتميز منير الزعبي، وفي العمل الذي سيعرض خلال الدورة الرمضانية المقبلة، عدد بارز من نجوم وأجيال الدراما ومنهم كل من إبراهيم الحربي وانتصار الشراح ولمياء طارق ونور وهند البلوشي وشيماء علي وحسين المهدي وشهد الياسين ومحمد الرمضان.. وعدد آخر من الأسماء.

ويتابع متحدثاً عن آخر الأعمال التي أنجزها بقوله:

- آخر الأعمال التي أنجزتها كان مسلسل «أمي دلال والعيال» تأليف عبدالعزيز الحشاش وإخراج سلطان خسروه، والعمل يتمحور حول جحود الأبناء وعقوقهم لآبائهم وذويهم.. وفي العمل كل من إبراهيم الحربي وهيفاء عادل وعبدالمحسن القفاص ومي عبدالله وأسامة المزيعل وعبدالله بهمن ومحمد عاشور ورانيا شهاب.

وعن غيابه عن المسرح يقول شهاب جوهر:

- هنا، نعم أنا غائب رغم دراستي وتخصصي في المسرح، حيث درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولكنني لا أجد الدور أو الشخصية المناسبة، التي تعيدني للمسرح بالشكل الذي يليق بي.. ولكنني أفضل الغياب عن تقديم أي شيء.

وفي المحطة الأخيرة يقول الفنان شهاب جوهر:

- انتظروني في «جنة هلي» في رمضان.

