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أكدت رئيسة مهرجان البحرين السينمائي منصورة الجمري عن استمرار تلقي طلب المشاركات السينمائية في الدورة الاولى حتى نهاية شهر يناير الحالي، حيث ستقام في الفترة من 4 إلى 8 مارس المقبل وسوف تحتفي بالمواهب السينمائية الشابة، سواء البحرينية منها أو العربية. وفي تصريح لـ «النهار» أكدت ان الهدف من إقامة المهرجان هو السعي لاكتشاف الجديد من تلك المواهب، وتشجيع المبدعين منهم، بالإضافة للاهتمام بتنشيط الحركة السينمائية البحرينية، وتحقيق إضافة جديدة لسينما دول الخليج العربي بشكل خاص وإلى الحركة السينمائية العربية بشكل عام. وأضافت ايضا: نطمح من خلال المهرجان إلى تقديم حدث سينمائي ثقافي يمكن له أن يشكل إضافة للحركة الثقافية في مملكة البحرين بالإضافة إلى المساهمة في تقديم صورة حضارية مشرقة لمملكة البحرين ووضعها على خارطة المهرجانات السينمائية في العالم العربي بالشكل الذي ينسجم مع تاريخ المملكة ودورها الريادي في احتضان ودعم الفنون والثقافة وإثرائهما في منطقة الخليج العربي.

وعما يتضمنه المهرجان قالت : يتضمن المهرجان عروضا لأفلام متنوعة من الوطن العربي إلى جانب مسابقة تتنافس عليها الأفلام العربية القصيرة بمختلف تصنيفاتها وتنطلق هذه الدورة المهرجان في مارس 2020 وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ40 لتأسيس «نادي البحرين للسينما» إذ من المقرّر أن يحتفي المهرجان بالمنجز البحريني من خلال الاحتفاء بالسينما البحرينية وصناعها، كما سيشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاحتفالية التي سيُعلن عنها في وقت لاحق.

وأضافت: سيشمل المهرجان على مسابقتين الأولى عامة والثانية خاصة بالطلبة الجامعيين وذلك سعيًا لفتح نوافذ إبداعية على مجال إنتاج الأفلام بمختلف أشكالها الأفلام القصيرة والروائية والوثائقية وأفلام التحريك إلى جانب تشجيع الاتجاهات التعبيرية الجديدة في مجال السينما، بما يتوافق مع إيماننا بأن للصورة السينمائية أهمية وقوة كخطاب عالمي.

وبسؤالها عن شروط المشاركة قالت : الباب مفتوحٌ حتى الـ31 من يناير القادم 2020، لجميع المخرجين وصناع الأفلام البحرينيين والعرب من هواة ومحترفين وذلك في مختلف الإنتاجات السينمائية المنتجة بعد الأول من يناير 2018، والتي لم يسبق عرضها سينمائيًا أو تليفزيونيًا أو عبر الشبكة العنكبوتية كما يسمح للمشاركين المشاركة بأكثر من فيلم، على ألا تتجاوز مدة الفيلم 30 دقيقة، ولا يشترط أن يكون الفيلم ناطقًا بالعربية، شريطة أن يتضمّن ترجمة عربية، أما الأفلام الناطقة بالعربية فيستوجب عليها أن تتضمّن ترجمة باللغة الإنجليزية. أما القسم الثاني من المسابقة (أفلام الطلبة) فيشترط على المشارك أن يكون طالبًا جامعيًّا، يقدم ما يثبت انتماءه الجامعي وتخصّصه.

وبسؤالها عن المسار الذي يتميز به البحرين السينمائي في الدورة الأولى قالت: مهرجان البحرين السينمائي يقيم دورته الأولى في مارس 2020 متحولا من مسابقة للأفلام القصيرة إلى مهرجان سينمائي يضم برامج متنوعة، وقد جاء قرار نادي البحرين للسينما، وهو الجهة المنظمة للمهرجان، بالتحول إلى مهرجان سينمائي متكامل بناءً على النجاح الذي حققته «مسابقة نادي البحرين للسينما» وهي مسابقة للأفلام القصيرة نظم النادي منها دورتان أقيمتا عام 2017 و 2018. اقتصرت المسابقة في دورتيها على مشاركات البحرينيين فقط، ولكن الدورة الثانية منها عرضت أفلاماً خليجية وعربية على هامش المسابقة.

واضافات قائلة : حجم المشاركة في الدورتين والاقبال المحلي على حضورهما، وكذلك الحاجة لوجود منصة سينمائية تعني بتوجيه الشباب المتحمسين وتوعيتهم واحتضان مواهبهم، جعلت النادي يتوجه لتوسعة نطاق المسابقة وتحويلها إلى مهرجان يتصمن العديد من البرامج إلى جانب مسابقته الرسمية، وذلك بما يتناسب مع الدور الذي يجب أن تلعبه نوادي وجمعيات السينما وكذلك مع تاريخ نادي البحرين للسينما الذي كان أول من بدأ اقامة مهرجانات السينما في مملكة البحرين وكذلك في منطقة الخليج العربي،

حيث كان هو الجهة المنظمة لمهرجان السينما العربية، في دورته التي أقيمت عام 2000، كما إن إدارتي النادي والمهرجان تسعيان إلى إقامة حدث سينمائي ثقافي قادر على تقديم الإضافة المطلوبة للحركة الثقافية في مملكة البحرين، وأن يسهم في تقديم صورة حضارية مشرقة لمملكة البحرين ويضعها على خارطة المهرجانات السينمائية في العالم العربي بالشكل الذي ينسجم مع تاريخ البحرين ودورها الريادي في احتضان ودعم الفنون والثقافة واثرائها في منطقة الخليج العربي.

وعن رأيها عما ما يؤكده المعنيون بالشأن السينمائي بأن الخطوة نحو السينما بمعناها الشامل مازالت خجولة قالت :الخطوة نحو السينما بمعنى صناعة السينما أم بمعنى الوعي بالسينما وأهميتها ومعرفة أدواتها ومحاولة تقديم انتاجات أو تجارب سينمائية. إذا كان الحديث عن صناعة سينمائية فنعم أتفق إن الخطوة لا تزال خجولة بل إن هذا النوع من الحديث لا يمكن طرحه لأسباب تتعلق بحجم الاستعداد لوجود مثل هذه الصناعة وهو الذي يتطلب سنوات وسنوات من المثابرة والإنفاق المادي وهو غير موجود في منطقة الخليج العربي. وينقصنا الكثير لنتمكن من الحديث عن صناعة السينما، لكن حين نتحدث عن التواجد السينمائي والوعي بالسينما فلا يمكن التغاضي عنها فنحن نسير في الاتجاه الصحيح. الاحتفاء بالسينما وفتح نوافذها عبر المهرجانات هو بداية تأسيسية صحيحة وإن لم تكن جديدة، نحو خلق جيل سينمائي يعرف أهمية السينما، ويعي دورها في المجتمع، ويدرك أهميتها الثقافية بل ويدرك أهمية أن يتواجد الخليج العربي ثقافيا وسينمائيا.

بالطبع لا يشترط أن تكون لدى الدول صناعة سينما لتكون متواجدة كحاضنة للمهرجانات السينمائية، وإلا لكانت مدينة «كان» الفرنسية الحاضن الأول لصناعة السينما، وهي التي تقدم مهرجانا يعد واحداً من أقدم مهرجانات السينما وأهمها عبر العالم وأكثرها حضورا وألقاً وقدرة التأثير على الساحة السينمائية العالمية وعلى مواكبة الجديد من الحركات والتوجهات السينمائية.

