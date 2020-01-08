وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر المحمد.

من جانب آخر بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى فخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا موجة البرد القارس التي اجتاحت البلد الصديق واسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية وان يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتين مماثلتين.

