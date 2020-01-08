وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس كلا على حدة سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى الكويت السفير ستيفان موبس وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيرا لبلاده، وسفير جمهورية سريلانكا الديموقراطية الشعبية لدى الكويت السفير عثمان ليبي محمد جوهر وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيرا لبلاده، وسفير جمهورية اليونان لدى الكويت السفير كونستانتينوس بيبيريجوس وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيرا لبلاده. حضر المقابلات رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح.

كذلك استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان أمس القنصل العام للكويت لدى هونغ كونغ صلاح حمدان السيف. كما استقبل سفير الكويت لدى جمهورية الهند الصديقة السفير جاسم ابراهيم الناجم.

