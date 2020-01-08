وطن النهار

تلقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح مساء أول من أمس الاثنين اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة مايكل بومبيو.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وحرصهما على تطوير وتعزيز تلك العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات المتسارعة والمستجدات في المنطقة حيث تم التأكيد على أهمية تخفيض التصعيد والنأي بها عن المخاطر والتعامل مع تلك المستجدات بروح الحكمة وضبط النفس ضمانا لتحقيق أمنها واستقرارها.

وتلقى الناصر اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة مخدوم شاه محمود قريشي قدم خلاله تهانيه واطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح في المهمة التي اسندت له وزيرا للخارجية.

كما تناول الجانبان مجمل العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأبرز المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة.

كما تلقى الناصر اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة الدانمارك الصديقة ييبي كوفود قدم خلاله تهانيه وأطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح في المهمة التي اسندت له وزيرا للخارجية.

وتناول الجانبان مجمل العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأبرز المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة.

