وطن النهار

سيرت جمعية الرحمة العالمية قافلتين من المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين السوريين في الأردن، واشتملت القافلتان على توزيع سلات غذائية وبطانيات ودعم مراكز للأيتام استفاد منهما أكثر من 600 أسرة.

وقال رئيس مكتب سورية في جمعية الرحمة العالمية وليد السويلم: أن القافلة الأولى والتي كانت بالشراكة مع جمعية بلد الخير اشتملت على توزيع 300 سلة غذائية و600 بطانية كما دعمت القافلة عدد من مراكز الأيتام، فيما اشتملت القافلة الثانية التي كانت بالتعاون مع فريق تفاؤل التطوعي على 200 سلة غذائية و400 بطانية ودعم مراكز للأيتام.

وأوضح السويلم أن هذه القوافل تأتي استجابة إنسانية عاجلة للوضع المأساوي للاجئين السوريين، وتقوم جمعية الرحمة العالمية بتقديم مساعدات إنسانية لعشرات الآلاف من السوريين المهجرين، غالبيتهم من الفئات الضعيفة، كالنساء والأطفال وكبار السن، الذين هم في أمس الحاجة إليها.

