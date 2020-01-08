وطن النهار

أكد وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد استعداد الحكومة لاطلاع نواب المجلس والشعب على جميع تفاصيل اتفاقية المنطقة المحايدة (المقسومة) بين الكويت والسعودية في جلسة المجلس الخاصة الخميس المقبل.

وقال في مداخلة له في جلسة مجلس الامة العادية أمس ان الحكومة ترحب بعرض هذا الموضوع على المجلس لاستيضاح جميع التفاصيل والحيثيات المتعلقة بهذه الاتفاقية لنواب مجلس الامة والشعب الكويتي.

واضاف ان الحكومة ستعرض تفاصيل الاتفاقية لتبيان «هذا الانجاز التاريخي» معربا عن الشكر والتقدير الى رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب الدكتور عبدالكريم الكندري لاشادته بهذا الانجاز واقتراحه عرض الموضوع على المجلس.

وكان مجلس الامة وافق على رسالة النائب الكندري بطلب تكليف الحكومة ممثلة في وزير الخارجية الشيخ د. احمد ناصر المحمد ووزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل بشرح الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم بين البلدين والنتائج المترتبة عليها لاطلاع الرأي العام على بنودها والاجراءات التي تمت من خلالها المفاوضات.

وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في كلمة له ان مجلس الامة سيتطرق في جلسته الخاصة الخميس المقبل الى شرح تفاصيل اتفاقية المنطقة (المقسومة) دون التصويت عليها.

واوضح ان مسألة التصويت على الاتفاقية ستكون بعد مناقشة لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية للاتفاقية في اجتماعاتها وتصويت اللجنة عليها ثم رفع تقريرها الى المجلس وبعد ذلك سيقوم المجلس بالتصويت عليها.

وكان رئيس مجلس الامة اعلن أول من امس الاثنين مناقشة المجلس تفاصيل اتفاقية المنطقة (المقسومة) اضافة الى استعدادات الحكومة لمواجهة الاحداث الاقليمية المتسارعة والانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه في جلسة خاصة الخميس المقبل.

ووافق مجلس الامة أمس على طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير اسيري تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه اليها من النائب د. عادل الدمخي عملا بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة وتحديد جلسة في 21 يناير الجاري موعدا لمناقشته.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم بعد انتقال المجلس الى بند الاستجوابات ان النائب الدمخي تقدم في 29 ديسمبر الماضي بهذا الاستجواب الموجه الى الوزيرة اسيري.

واوضح انه عملا بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس تم ابلاغ الوزيرة بهذا الاستجواب فور تقديمه وادرج على جدول اعمال جلسة اليوم مضيفا ان الوزيرة اسيري تقدمت امس الاثنين بطلب بعض الاستيضاحات.

وخاطب الغانم الوزيرة اسيري بسؤالها «هل ترغبين في مناقشة الاستجواب بجلسة اليوم ام تطلبين التأجيل» فأجابت الوزيرة بالقول «اطلب التأجيل» ورد الغانم «يجاب الى طلب الوزيرة اسيري» مقترحا موافقة المجلس على ادراج الاستجواب في جلسة 21 يناير الحالي وجاء قرار المجلس بالموافقة على التأجيل.

وفي الجلسة نفسها وافق المجلس على رسالة من وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص يطلب فيها تخصيص ساعتين شهريا من احدى جلسات مجلس الامة لمناقشة عدة موضوعات.

وشملت الموضوعات الواردة في نص الرسالة (برنامج عمل الحكومة) و(الاشغال واصلاح الطرق) و(الرعاية السكنية) و(الرعاية الصحية) (والتعليم).

وقرر مجلس الامة تكليف مكتب المجلس ترتيب اولويات وآلية نقاش هذه الموضوعات.

ورفض مجلس الأمة طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني في قضية جنح المباحث الالكترونية. وجاءت نتيجة التصويت بعدم موافقة 21 عضوا وموافقة 11 من اجمالي الحضور البالغ عددهم 32 عضوا.

وفي الجلسة ذاتها أبن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عضو مجلس الامة الاسبق د. يعقوب حياتي متقدما بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحل والشعب الكويتي.

وقال في كلمة له في بداية جلسة المجلس العادية ان اهل الكويت تلقوا ببالغ الحزن والاسى نبأ وفاة عضو مجلس الامة الاسبق الدكتور حياتي احد رجالات الكويت المخلصين الذين امضوا عملهم السياسي مدافعين عن الدستور.

واضاف ان الراحل كان احد القامات السياسية والهامات القانونية الذين اثروا العمل السياسي والقانوني بإسهاماتهم الكبيرة.

وتقدم الغانم نيابة عن اعضاء مجلس الامة بصادق العزاء وخالص المواساة الى اسرة الفقيد والشعب الكويتي سائلا الله جلت قدرته ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص في كلمة مماثلة ان الحكومة تشاطر مجلس الامة تأبين الدكتور حياتي احد الشخصيات الوطنية والقامات القانونية.

واستذكر الحريص المسيرة الطويلة للراحل في العطاء الوطني حيث كان مثالا للسياسي المتسلح بالاخلاق ونموذجا للبرلماني المتحلي بقيم التعاون مع الآخرين والاكاديمي صاحب الاسهام الحقوقي المتميز.

وتقدم بخالص العزاء الى الشعب الكويتي واسرة الفقيد سائلا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وان يلهم اهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجس الامة مرزوق الغانم جلسة امس الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ، وتلا الامين اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار وكذلك اسماء الاعضاء المعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار عن اجتماع منذ 22 ديسمبر حتى 31 ديسمبر 2019.

تأبين حياتي

الغانم: تلقى اهل الكويت مؤخرا نبأ وفاة النائب السابق يعقوب حياتي.

الحريص: اسهم الفقيد في اثراء العمل البرلماني.

دميثير: نسأل الله ان يغفر للفقيد الذي كان رمزا للوحدة الوطنية وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

عاشور: د. يعقوب حياتي اسكنه الله فسيح جناته كان سياسيا بازرا في مواقفه واقواله والساحة السياسية تشهد بذلك فنعزى اسرته الكريمة ونطالب الحكومة باطلاق اسمه على احد الشوارع في الكويت.

الصالح: فقدت الكويت علما من اعلام العمل السياسي، زاملته وهو قيمة متميزة في العمل السياسي وهو قامة من قامات الكويت السياسية والحقوقية، اسأل الله ان يتغمد الفقيد برحمته وان يحشره مع المؤمنين في جناته.

خورشيد: اتقدم لاسرة الفقيد يعقوب حياتي باحر التعازي والرجل يعتبر هامة من هامات البلد اثرى المجلس واللجان بخبرته، وله مواقف مشرفة في الجانب الدستوري ومداخلاته على مستوى الوحدة الوطنية قيمة.

خليل عبدالله: نعزى انفسنا ونتقدم لاسرة الفقيد يعقوب حياتي بالتعزية ونؤكد انه سيتذكره التاريخ شخصية وطنية بارزة قدم الكثير للدولة وندعو الله ان يسكنه فسيح جناته.

الشاهين: خالص التعازي لاسرة فقيد الوطن د. يعقوب حياتي نسأل الله له الرحمة ونطلب تخليد ذكرى هذه الشخصيات الوطنية رحمه الله، كما نطالب الامانة العامة لاستحداث آلية لتخليد ذكرى من كانوا في هذه القاعة ورحلوا عن الدنيا.

الفضالة: رحم الله الفقيد وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

عبدالصمد: نعزى الشعب الكويتي بوفاة الدكتور يعقوب حياتي ونسأل الله له المغفرة وكان له دور في مجموعة المعارضة في اواسط الثمانينيات وقضية عدم تنقيح الدستور ونأمل ان تكون في ميزان حسناته.

التصديق على المضابط

انتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط رقم 1432 أ، 1432 ب.

رئيس الوزراء: في المضبطة 1432 ب في صفحات 19-24 مداخلة النائب شعيب المويزري وردت فيها 18 مرة ذكر للاسرة الحاكمة و18 مرة بصورة غير مباشرة وقد تضمنت هذه المداخلة مساسا واساءة بالغة بالاسرة الحاكمة ونحن نحترم الدستور وحق النائب في افكاره وآرائه لكن ان يتعدى ذلك الى الاساءة فارجو شطب هذه العبارات خصوصا ان النائب بدأ مداخلته بان الاسرة الحاكمة هي سبب كل ما يحدث من احداث في البلد، وغيرها من العبارات، من مثل «البلد تنباع.. كلامي موجه للاسرة الحاكمة، فأنتم السبب في كل ما يصير.. ثرواتكم في جنيف وباريس ولندن».

وأقول: الاسرة الحاكمة من رحم هذا الشعب، وطالما العقد مع هذا الشعب لخدمته فستستمر هذه العلاقة الى ان يرث الله الارض ومن عليها.

شعيب الموزيري: تحدثت من الواقع فمن يعين الوزراء ويختارهم هو رئيس الوزراء وهو المسؤول عن السياسة العامة وطالما هناك ضرب للوحدة الوطنية، فهو المسؤول الاول عن ذلك، ولكن لن نسمح لاي احد ان يتطاول على الشعب ، وقد قدمت النصيحة للاسرة الحاكمة وبينها وبيننا عقد، ومن حقنا ان ننصحكم ولكن اي خلل يضر الشعب يجب ان ننتقدكم ونذكر ازمنة مرت بها ازمات بوجودكم في السلطة.

وقلنا لكم لا تفقدوا الرصيد، وانت رئيس الحكومة ومن الاسرة الحاكمة.

رئيس الوزراء: الدستور اعطى النواب الحق في محاسبة رئيس الوزراء لكن كل رجال ونساء الاسرة الحاكمة اكثر من 300 الف يتم المساس بهم ، نحن مواطنون والقانون ينطبق على الجميع وصاحب السمو اكد انه لن يفلت احد من العقاب مهما كانت مكانته او منصبه متى ما ثبتت التهمة عليه.

المويزري: من يتولى المسؤولية هو احد اطراف الازمات ، الدستور عقد بيننا وبينكم فاحترموه.

مرزوق الغانم: هل هناك احد يعترض على شطب العبارات «معترض 10 من 45» موافقة على شطب العبارات.

الرسائل الواردة

رسالة من النائب رياض العدساني يطلب فيها احالة ما صدر من عضو مجلس الامة السابق عبدالله التميمي في احدى القنوات التلفزيونية عن تلقيه اموالاً من مجلس الوزراء لتوزيعها الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» فيرجى عرضها على مجلس الامة في الجلسة المقبلة، ويتطلب من الحكومة اخذ الاجراءات اللازمة واحالة الموضوع كاملاً الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة».

موافقة عامة

رسالة من وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة يطلب فيها تخصيص ساعتين شهريا من احدى جلسات مجلس الامة لمناقشة اصلاح الطرق والرعاية السكنية، والرعاية الصحية والتعليم وتأكيدا لحرص الحكومة عى التعاون مع المجلس .

موافقة عامة

رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تعرض فيها موضوع الغياب المتكرر لبعض اعضاء اللجنة ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا بصدده.

رسالة من النائب د. عبدالكريم الكندري يطلب فيها تكليف الحكومة ممثلة بوزير الخارجية ووزير النفط شرح اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والنتائج المترتبة عليها لاطلاع الرأي العام على بنودها والاجراءات التي تمت من خلالها المفاوضات.

نظرا لما تمثله هذه الاتفاقية من اهمية بالغة للبلدين خصوصا على مستوى التقسيم الحدودي والانتاج النفطي. «موافقة عامة».

الدقباسي: الناس محتاجة لسكن واعطاء مدينة المطلاع اوامر البناء.

الدلال: القضية الاساسية التي تغيب عن البعض ان هيئة مكافحة الفساد من مهامها ان تتصدى لكل جرائم الفساد والمنصوص عليها في قانون الفساد كما ان ضعف الهيئة سبب خسائر عديدة للدولة واقترح على الحكومة ان كل قضية يقدم فيها ورقة عمل مسبقة للاعضاء حتى نكون جاهزين .

صالح عاشور: رسالة وزير الدولة تضييع وقت المجلس فيفترض حتى ان كل القضايا المدرجة في الرسالة مدرجة في خطة التنمية للدولة ويفترض ان المواطن يتلمس هذه القضايا وقد تقدمت بطلب استقالتي من اللجنة المالية ولم تعرض الرسالة ضمن الرسائل الواردة.

الغانم: هناك رسائل استقالات كثيرة وسنناقشها جميعا في وقت آخر.

العتيبي: استغرب عدم قبول طلب الحكومة تخصيص ساعتين لمناقشة اولويات المواطنين منها التعليم والصحة والاسكان فنحن بحاجة للتباحث في هذه القضايا المهمة.

اقترح الا تكون الساعتان من وقت الجلسة الأصلية بل ان تكون بعد انتهاء الجلسة الاصلية وتمتد حتى الساعة الرابعة أو الخامسة، هناك ايضا قضايا مثل الحريات وحرية التعبير وليست فقط الصحة والتعليم.

العدساني: بخصوص رسالتي بتحويل احد النواب الى النيابة العامة فقد اعترف في لقاء تلفزيوني أنه أخذ أموالا من رئيس الوزراء، وجهنا استجوابين وأسئلة برلمانية لأن الأموال العامة قضاياها لا تسقط بالتقادم، ووقتها كانت منشأة هيئة مكافحة الفساد وكانت تجرم وتحرم تعارض المصالح، ولا نعلم من هؤلاء النواب الذين تسلموا أموالا مع هذا النائب.

الفضالة: بخصوص رسالة العدساني يتلقى أموالا من رئيس الوزراء فهذه العلاقة تنسف كل نصوص الدستور، أي دور يمارس بهذا الشكل فسيكون هناك استحقاق بالمساءلة، المجلس مناط بالرقابة والتشريع، وعندما نتكلم عن حالات معينة وقضايا حدثت واضحة باعتراف اشخاص يتوجب على الحكومة تحويل هذه القضايا الى القضاء.

ونحن في دور الانعقاد الرابع ومن المفترض أن يكون دوراً عمليا وليس دوراً تنظيريا، وموضوع الساعتين للمناقشة لا يفيد فلقد اكتفينا بالمناقشة، ولا فائدة من النقاش.

مبارك الحريص وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة: الملاحظات النيابية التي سجلناها انها مضيعة لوقت المجلس فنحن لا نطلب ان تكون الساعتان من ضمن جدول الأعمال أو جلسات اخرى أو تمتد الجلسة الرئيسية الاصلية من دون الاخلال بوقت الجلسة، نحن حريصون على الانجاز واشراك النواب مع الحكومة في الانجاز، وستكون هناك ورقة عمل مسبقة تتضمن شرحا لما تم وما سيتم من خطوات.

الغانم: كل المواضيع التي ذكرت في الرسالة بها طلبات مقدمة من النواب.

الدمخي: نريد مناقشة برنامج عمل الحكومة والطرق والتعليم والصحة والاسكان في ساعتين، الحكومة لابد أن تأتي بخطوات تنفيذية نحن صار لنا 4 سنوات نتحدث.

عبدالله الرومي: وقت الرسائل الواردة نصف ساعة ولكن نقاط النظام كثيرة ومددنا وقت الرسائل لأكثر من ذلك والقضية هي هل فكرة الرسالة مقبولة من حيث المبدأ أو لا.

مبارك الحريص وزير الدولة: ملاحظات النواب تؤخذ بالاعتبار، نحن نتحدث عن برنامج عمل جديد وحكومة جديدة ولا يجوز تحميلنا ما سبق من وقت أو تجاوزات أو تقصير، هذه القضايا من وجهة نظر الحكومة مهمة.

الغانم: بالعكس هذه بادرة جيدة ان تستقدم الحكومة بطلب بالساعتين لاستشراق ملاحظات النواب وهناك طلبات منفصلة بنفس هذه القضايا.

عبدالكريم الكندري: تاريخ 24 ديسمبر وقعت الكويت اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة مع السعودية وجرت العادة ان تحال الاتفاقيات مباشرة الى اللجنة الخارجية لاعداد تقرير ورفعه للمجلس للتصويت عليه، واللجنة الخارجية لديها اتفاقية نمطية أو اتفاقيات أمنية، ولكن اتفاقية مثل هذا النوع أجد نفسي كوني رئيساً للجنة أمام مسؤولية تاريخية بأن تقدم هذه الرسالة ان تقوم الحكومة بشرح تفاصيل هذه الاتفاقية أمام الشعب وهي اتفاقية تاريخية يجب أن يعلم عنها الجميع، لذلك لابد من اجابة عن اسئلة الناس لانها معنية بثروات الأجيال القادمة.

ولأننا أمام قضية مهمة يجب أن يطلع عليها الرأي العام فقدمت هذه الرسالة، وستقوم الحكومة باحالتها الى اللجنة ولكن لابد أن تكون الاتفاقية واضحة جميع كل الناس لانها سياسية وتاريخية وتمس الأجيال القادمة، واريد أن توافقوا على الرسالة وأن تقوم الحكومة بشرح تفاصيل هذه الاتفاقية الثقيلة والحساسة.

الغانم: كان هناك تنسيق مع رئيس الوزراء ووفقا للمادة 72 من اللائحة لجلسة خاصة الخميس أحد بنودها هو شرح اتفاقية المنطقة الممنوحة ليتم شرحها للنواب وللرأي العام ولن يكون التصويت عليها في هذه الجلسة وبعد ذلك تذهب للجنة الشؤون الخارجية وترفع تقريرها للمجلس في الجلسة القادمة وذلك منعا للبس المعتمد من البعض والتصويت يكون بعد تقرير اللجنة.

عادل الدمخي: انا مؤيد لما طرحته والأخ عبدالكريم الكندري وقد قيل أن هذه التحركات كأنها مؤامرة وانا مستغرب، أصلاً هذا اطلاع للشعب الكويتي وبكل وضوح، ويجب ان يكون كل شيء واضح أمام الرأي العام.

بدر الملا: نقطة نظام، وأنا أثني على رسالة الأخ الكندري ونحن نريد ايضاً سماع ملاحظات النواب وليس اكتفاء بشرح الحكومة.

عاشور: حسب المادة 70 من اللائحة يجب ألا تتضمن الاتفاقيات أي بنود سرية، يفترض ان تكون البداية بمناقشات اللجنة وهذا أنسب من البداية بنقاش عام، ونحن نثق بأعضاء اللجنة وتقديمهم تقريراً مفصلاً، والاجراء المقترح هذا جديد.

الغانم: لايوجد ما يمنع ان تشرح الحكومة قبل مناقشات اللجنة لأن البدائل دعوة الجميع من النواب للجنة، وهذه مشكلتها عدم اطلاع الشعب، ورأي الرئاسة ان تعرض الاتفاقية علناً امام الشعب.

صفاء الهاشم: هناك من يثير الهلع من الاتفاقية وكأنها بيع للبلد، ولذا قررنا ان يكون من حق المواطن الاطلاع على تفاصيل الاتفاقية، ويكون النقاش مفتوحا وانا كلي ثقة بالطرفين الكويتي والسعودي لوقف النزيف من جسد الدولة.

صلاح خورشيد: أنا مع الرأي بأن يكون بداية النقاش في اللجنة المختصة ثم النقاش العام نريده في الجلسة لاحقاً، ونريد ان يكون العمل وفق الاصل البرلماني وهذا الأنسب وأنا أشيد بعزم الأخ الكندري على اضفاء مزيد من الشفافية.

الفضل: أمر محمود البداية بالنقاش وبشفافية لازالة ما يثار من لغط حول الاتفاقية، وكذلك لتسليط الضوء على ابطال هذه الاتفاقية.

أبل: في المجتمع شك وتشكيك من الاتفاقية، ولاضير من بداية النقاش العام، ونحن نريد ضمان ان يكون النقاش على مرحلتين تحديداً بعد رفع تقرير اللجنة الخارجية وهذا من حقنا.

عبدالكريم الكندري: أؤكد ان عمل اللجنة قائم ولن يتم تجاوزه وهذه مسؤولية تاريخية سياسية اخلاقية وأريد اطلاع الرأي العام عليها وهي اتفاقية عن حدود واموال وسياسة وجزء من عملنا البرلماني الدفع نحو الشفافية، لذا أنا أريد سماع شق فني بهذا الجانب لكوني شخص قانوني، وسوف نستدعي الجهات المسؤولة.

عبدالله الرومي: نحن في بلد ديموقراطي وحرية الرأي مكفولة ونرفض المساس بكرامة الاشخاص ونرجو شطب ما ورد من الاخت صفاء الهاشم بأن البعض يعبر عن رأي دون وعي.

الهاشم: ونحن حين نقول أن آدمي بغير وعيه ويجيش الشارع اكيد انه بغير وعيه خاصة في هذه المرحلة المتوترة بالمنطقة ومع جارة عزيزة.

وزير الخارجية: الحكومة ترحب بعرض الموضوع لاستيضاح التفاصيل أمام الشعب وممثليه لتبيان الانجاز التاريخي ولنشكر العاملين ونشكر الاخ النائب عبدالكريم الكندري على اقتراحه واشادته بهذا الانجاز.

الأمثلة والشكاوى

وانتقل المجلس لتلاوة موجز العرائض والشكاوى.

مبارك الحجرف: أنوه على الوزراء على ضرورة التسهيل الذي يرقى بحل مشكلات المواطنين.

وانتقل المجلس إلى بند الاسئلة البرلمانية.

أحمد الفضل: سؤالي لوزيرة الاسكان عن تسجيل دار الدويلة وسبب السؤال، هو ما جرى من غرق لبعض المدن الكويتية السنة الماضية وخاصة مدينة صباح الأحمد، واتضح وجود اخلال من الشركات القائمة على أعمال تلك المدن وحينها اثارت ثائرة البعض واتهمونا بأننا انتقائيون وأتتني اكثر من 120 ورقة عن دور هذه الدار وهي متأخرة عن عقودها بأكثر من 100 % في ثلاث عقود بمدن صباح الأحمد، وعبدالله المبارك، والمطلاع وهناك غرامات واجبة لم تحصلها الدولة منها.

وأدعو الله ان يستر على أهالي مدينة المطلاع لان لهذه الشركة عقوداً هناك، وكانت الحكومة متهاونة مع هذا الشخص ونريد من الوزيرة التحقق بالأمر وكشف التغول على المال العام.

وزاد: التهاون مع هذا الشخص ضار بمصالح الحكومة والنواب والدول والشعب.

محمد الدلال: من حق النواب انتقاد وفق أحكام قضائية والاخ الفضل تعدى للمساس بالاشخاص وارجو شطب هذا الشق في حديثه.

الفضل: لا يوجد مساس وانا سؤالي جاء بناء على طلب هذا الشخص ودار الدويلة عليه مخالفات مرصودة من ديوان المحاسبة ولا يجب التشكيك.

محمد الحويلة: سؤالي لوزير الأشغال عن توسعة طريق الوفرة والطرق المؤدية لمدينة صباح الاحمد والوفرة، وهذا الامر بحاجة لاهتمام حكومي خاص والاسراع في التنفيذ لمواكبة التمدد العمراني نحو الحدود الجنوبية، للحد من الحوادث الكثيرة ولرفع معاناة أهالي تلك المناطق، والطريق بحاجة إلى محطات وقود، وهناك قصور في المحور الخدمي في مدينة صباح الأحمد، وهناك خلل في الصرف الصحي ويجب معالجة مشكلات البنية التحتية وفق المعاهد والكليات.

وتعذر مناقشة اسئلة النواب ثامر السويط، ناصر الدوسري لعدم تواجدهما في القاعة.

خليل أبل: سؤالي لوزير المالية عن الشركات الاستشارية لادارة وتشغيل سوق المباركية، وكثيرون يرون ملاذهم في هذا السوق التاريخي العريق، وفرض واقع رفع الايجارات وتحولت المحلات عن الطابع التراثي، والسبب ان المالية تريد تربيح بعض الشركات، وهذا اثر عكسياً على قدوم الاخوة الخليجيين، ويجب حفظ الارث التاريخي، كم كلفة الغاء العقد وان كان يكلف الدولة فليكن فالاجدى حفظ التراث والتاريخ ونرفض ان تتحول تلك المواقع لشركات مطاعم وجبات سريعة وسنمضي نحو ذلك وان تطلب تقديم تشريع.

عبدالله الكندري: سؤالي لوزير المالية عن التجاوزات المرتكبة من جانب القائمين على صندوق الموانئ، وقبل شهور فقط تم استرجاع جزء من رأسمال الاستثمار الحكومي.

وقال: من نصدق في مبالغ التخارج الحقيقية، والمبلغ الحقيقي هو مليار و100 مليون، وحتى الآن التأمينات الاجتماعية لا تعلم المبلغ الحقيقي للتخارج من رأسمال الصندوق، وهي عاجزة عن السؤال حول الربح والخسارة عند الجهات المعنية في الخارج، وحصة الدولة لا تقل عن 520 مليوناً، واذا الوزيرة لم تباشر اجراءات جدية فسوف تتكرر قضية سرقة أموال التأمينات.

وزيرة المالية: المؤسسة ليست مدير الصندوق بل أسهمت فقط، وزير المالية السابق رد بوجود لجنة مشكلة حول الموضوع، وملاحظات النواب قيد الاهتمام وتحت نظري واشكره عليها.

عبدالله الكندري: مديرة الصندوق هربت من الكويت وعليكم تتبع الامر، وسنكشف أين 200 مليون.

وزير الخدمات مبارك الحريص: هذا الموضوع مازال تحت تداول الجهات القضائية بالداخل والخارج ونحن نتابع الامر متابعة حثيثة ونؤكد للكندري اننا سنرجع أموال الكويت، ونحن متوشحين بوشاح توجيهات سمو الأمير لحماية المال العام.

القطاع النفطي

الحميدي السبيعي: سؤالي لوزير النفط حول الاوامر التغييرية في عقود القطاع النفطي منذ 2017 إلى نهاية 2019، فهناك تجاوزات ومخالفات، وأتت اجابات قاصرة بذريعة تشكيل لجنة، فطلبت قرارات تشكيل اللجنة لتحري هل هي قبل أم بعد سؤالي ثم طلبوا مهلة من الوقت والان مضت 8 أشهر، وهذه شبهة واقول للقيادات النفطية يوم الخميس الوعد بلجنة التحقيق البرلمانية، ولا حياة لمن تنادي ولا يحضرون استجواب وزير النفط وعلى مجلس الوزراء دعم وزير النفط في مواجهة العبث من القيادات النفطية.

وقال: إذا وزير النفط عجز عن الاصلاح فسوف نتوجه لمساءلة رئيس المجلس الاعلى للبترول.

الاستجواب

وانتقل المجلس الى بند الاستجوابات والاستجواب الموجه لوزيرة الشؤون غدير أسيري من جانب النائب عادل الدمخي.

وزيرة الشؤون: أطلب تأجيل المناقشة.

الغانم: اذا يجاب إلى طلبها التأجيل اسبوعين ويكون في جلسة 21 يناير 2019.

الدمخي: الخلاف مع الوزيرة ليس شخصياً وليس طائفياً.

وانا مع رأي المجلس في مراعاة الظروف الاقليمية والتأجيل.

أحمد الفضل: من يود مراعاة الظروف الاقليمية عليه سحب الاستجواب، ناقصنا ان يقسم النواب أمام عادل الدمخي.

ووافق المجلس على ما ورد في بند الاحالات وانتقل الى بند مناقشة طلبات رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني.

محمد الدلال «مقرر»: أتانا طلب النيابة العامة رفع الحصانة والشاكي هو النائب السابق عبدالله التميمي والمشكو في حقه رياض العدساني، والواقعة ان الشاكي يدعي ان العدساني قد أساء له في ادعاء تسلمه مبالغ من الحكومة وطلب احالته الى التحريات المالية، واللجنة قررت وجود كيدية وانتهت الى رفض رفع الحصانة.

العدساني: أنا سأصوت مع رفع الحصانة، وعلى وزير الداخلية تأكيد ان الكويت ليست دولة بوليسية، وتقرير المباحث كان ملفقاً وتدليساً، مستعرضاً فيديو لمؤتمر صحافي قال فيه التميمي «ان الحكومة أعطت نواباً كثيرين» مشددا على وجوب حماية المواطنين والوافدين من تقارير المباحث.

وأضاف: على وزير الداخلية فتح الملف والتحقيق مع من لفقوا التقرير، والا سيعاد استجواب وزير الداخلية، وليس من حق المباحث مساس سمعة الناس والتزوير، والحكومة تتحدث بالتقشف وتمنح النواب أموالا وهناك نائب مشبوه بغسيل اموال ولا يفترض البقاء في مكانه، وكذلك افراد المباحث المزورين يجب ان يتم نقلهم وحماية الناس من اساءاتهم.

محمد الدلال: ننبه إلى انه ليس من حق النائب النزول عن حصانته دون قرار المجلس.

وزير الداخلية: تقرير المباحث حول الأمر محل نظر لجنة محايدة وستتم محاسبة كل المقصرين عن أي خطأ.

الدمخي: ويجب على الوزير تصحيح البلاغ أيضاً

ورفض المجلس رفع الحصانة، حيث لم يوافق سوى 11 عضواً من أصل 32.

الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة لصلاة الظهر.

واستؤنفت الجلسة لاستكمال مناقشة بند الخطاب الأميري.

خالد العتيبي: المجالس السابقة أصدرت قوانين مسخ اسفرت عن احتجاز مغردين بسبب آراء سياسية، وآخرها ما طال هامة كعبدالله النفيسي الذي منع من السفر واصدر بحقه ضبط واحضار، وأنا كعضو باللجنة التشريعية سأعمل لمنح قوانين الحريات الأولوية، إذ يجب النأي بالمجلس الأعلى للقضاء عن ابداء آراء حول تشريعات قد ينظرونها مستقبلاً في شق الشبهات الدستورية.

وتطرق إلى عدم التزام الحكومة بوعود تحويل أرض منتزه أبوحليفة إلى منطقة سكنية لتوفير 600 قسيمة للمواطنين، أما المنتزه فليس فيه إلا الكلاب السائبة.

ثامر السويط: أعلى النطق السامي من مصلحة الشعب الكويتي وان يكون ذلك شغل السلطتين، وعليه ان حماية المال العام هي قضيتنا الأولى، ووزيرة المالية مطلوبة بالاتزان في السياسة المالية وتحقيق الرفاه بينما مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تصدر الا سياسات متناقضة، متسائلا عن اسباب فشل التأمينات في استثمار أبراج كابيتال وضياع 100 مليون دولار بلا ضمانات، في حين ان تعديل نظام الاستبدال للمتقاعدين يجابه بمعارضة التأمينات والقول ان مهمة المؤسسة الحفاظ على الأموال لا منح قروض، في وقت تعجز المؤسسة عن استرجاع أموال مسروقة من مدير عام اسبق ودخول باستثمارات عالية المخاطر بلا ضمانات.

وقال: أين محاسبة الوزيرة للمتجاوزين، وأين مشاعر الحكومة امام مشهد تزاحم المتقاعدين بحثا عن القرض الحسن، ونحن ننتظر تفاعل الوزيرة او تفعيل دورنا الرقابي.

وتطرق إلى أهمية الوحدة الوطنية التي تطرق لها النطق السامي، داعيا الى تعريف الهوية الوطنية بالعدالة والمساواة وتفعيل القانون وقال في الجلسة الماضية رفضت طلبين للتحقيق في تزوير الجنسية، رافضا الخلط بين موضوع اعلان رغبة الزوجة ومسألة تزوير الجنسية، رافضا تمكين أصحاب الخطاب العنصري من العبث بملف الجنسية والتشكيك بالوطنية.

بدر الملا: مسألة الجنسية نعم فيها نص ان للوزير سلطة منح الجنسية بحسب المادة 8، واذا الجنسية خط أحمر فنحن أيضاً خط أحمر ونرفض العبث بهذا الباب بمنح استثناءات لحالات الرغبة تسفر لاحقاً عن حالات طلاق وعبث بملف الجنسية وعلى الحكومة التمسك بتعديل المادة 8 بشأن اعلان رغبة الزوجة.

نايف المرداس: الظروف الاقليمية اليوم تستدعي الاعتبار لنصوص النطق السامي في وجوب حماية الوحدة الوطنية، مطالبا بوجوب الرجوع الى الشريعة الاسلامية في اعمال الحكومة بدءا من اختيار الوزراء ثم عمليات الاكتتاب العام في الشركات، ودعا لتوفير الخدمات للمواطنين في مناطقهم قبل منح تراخيص البناء، لتجنب تكرار أزمة مدينة صباح، مشددا على وجوب توفير الرعاية الصحية لسد النقص الحاصل في عدد الاطباء بحجة عدم وجود درجات وظيفية.

وطالب بالاستعجال بملفات العفو الشامل، وتجنيس البدون، وابناء الكويتيات، وخفض سن المستحقات لمساعدات ربات البيوت لسن 45، وتعيين ابناء الكويتيات، وتحويل منتزه أبوحليفة للطلبات السكنية.

محمد الهدية: بداية الحكومة غير موفقة، فموقفها كان غير واضح ازاء قضية تزوير الجنسية وتعاطت مع الملف باعتبارات سياسية، وذريعة الحكومة هي وجود خلاف نيابي - نيابي، بينما الهدف واحد في الطلبين لكشف المزورين، وهل الحكومة ستكون محايدة في كل القضايا الخلاف النيابي - النيابي؟ وهذا تقييد لدورها السياسي، ولماذا النواب ارادوا اللجنة؟ لأن الحكومة تقاعست عن دورها في ملف تزوير الجنسية، وهنا علامة استفهام وشك في مصداقية توجهات محاربة الفساد، والحكومة لها ايجابيات رغم اخطائها وعليها المزيد من تصحيح اوضاعها، والانسب لها كسب ثقة المواطن عبر اسقاط القروض وتعديل نظام الاستبدال للمعاش التقاعدي.

صفاء الهاشم: كلمات صاحب السمو دائماً تكون من القلب الى القلب وتعطي الحلول الحصيفة وتحافظ على الوحدة الوطنية وهو حكيم المنطقة، والخطر الأكبر تطرق له سمو الأمير من عدم استقرار ظروف المنطقة وما يحدث من قرع لطبول حرب، مشددة على وجوب حفظ الوحدة الوطنية، وأنا مرتاحة مما قيل في سمو رئيس الوزراء من قبل سمو الأمير ثوبك نظيف وتستحق منح الفرصة في العمل، وقد اخترت وزراء لا شك فيهم لكن سنكون «سيف مصلت» على المتلاعبين والمتقاعسين.

وقالت: يعاب عليك ان تهيب بالمواطنين البلاغ عن الفساد عليك اولاً اثبات حمايتك للمبلغين الذين يطاردون ممن يبلغ ضدهم او يكشف فسادهم.

وتطرقت لسوء المالية العامة وعدم هيكلة النظام الاداري بالدولة، مطالبة بفرض الربط الالكتروني بين الجهات خلال 6 شهور، داعية لعدم الخضوع لضغوط نيابية في شأن الغاء الهيئات.

وقالت: انا سعيدة انك على رئاسة الحكومة لأنك تفهم وكلماتك واضحة مختصرة وفي موقعها، ونحن نريد حضورك للجنة الميزانيات لاستعراض مشكلات المالية العامة بالدولة لوضع اليد على الجرح وحل العقدة.

واشارت الى اختراق الوافدين لاجهزة الدولة عبر مستشارين في مواقع مهمة، وهناك طلب لزيادتها عبر طلب المالية زيادة 6 في المئة لبند الاستثمارات لقرابة 3 ملايين دينار، في حين يعيبون باستشارات المواطنين بحجة علو التكاليف، ونحن مستعدون منحك فرصة طوال عمر المجلس على ان تعمل على معالجة نظامك الاداري، وانا اكلمك بكل الولاء للأسرة الحاكمة، ولا شك في صدقك واخلاصك.

وزيرة المالية: انا احطت علما بكل ما تفضلت به الهاشم واشترك معكِ بالملاحظات، ونظام الأوركل يربط اجهزة الدولة، والرخص للعقود سأتأكد من تكاليفها، وهذا السعر المرتفع بسبب ان هناك وكيلا واحدا لهذا النظام، وسنراجع تكاليف المستشارين، وأؤكد لك اننا نعمل على معالجة حساب العهد وفق منهجية مجلس الوزراء، وعندي معالجة لكل الترهل الإداري، ونعمل على الربط الرقمي بين الجهات.

رئيس الجلسة عيسى الكندري: ترفع الجلسة.

