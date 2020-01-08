وطن النهار

رحب الامين العام لحوار التعاون الآسيوي د.بونتشاي ثانه بمشاركة الدول الآسيوية جنبا إلى جنب مع دول الآسيان في اجتماعهم الأول لعام 2020 بهدف توحيد الرؤى المستقبلية لدول القارة الآسيوية متمنيا بلورة تحالف في المستقبل يضم جميع دول آسيا. جاء ذلك في كلمة ألقاها في اجتماع حضره سفراء منتدى الحوار الاسيوي بمقر اقامة السفير الافغاني ظهر اول من امس. وأكد ثانه ان مشاركة دول بحجم تركيا معنا في هذا التحالف ستضيف قوة كبيرة من جميع النواحي لهذا التحالف والتي ستنعكس اثارها على شعوب اسيا. وأضاف ثانه ان إنشاء منتدى الحوار الآسيوي جاء لمناقشة آلية التطورات بين دول المجموعة على مدى السنوات الماضية، لافتاً إلى ان قوانين المنتدى مرنة للغاية بحيث يمكن التعديل عليها أو اضافة أعضاء جدد بكل سهولة. ومن جهته قال السفير الأفغاني لدى البلاد سيد جاويد هاشمي ان القارة الآسيوية حاليا تشهد العديد من الصراعات الإقليمية بسبب الأوضاع المحيطة بها لأسباب عنصرية أو منظمات ارهابية مما عقد من الأحوال، مشيرا إلى ان وجود مجموعات مثل دول الآسيان والمجموعة الآسيوية خلق ارضية مشتركة للحوار بين الدول الآسيوية للوصول لحلول مختلف التحديات التي تواجه القارة بالإضافة إلى تطوير التجارة والأعمال والسياحة بين الامم الآسيوية. واضاف ان بلاده تعتقد بأن الأمن والتطوير في القارة الاسيوية من الممكن تحقيقه عبر التعاون المطلق بين جميع الدول ، مشيدا بالأرضية المشتركة للتعاون التي يقوم بها منتدى الحوار الآسيوي في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والأمن والطاقة ، متمنيا ان يعم ذلك الدول الآسيوية. ولفت إلى ان أفغانستان قد اقترحت تأسيس سكرتارية دائمة لمنتدى الحوار الآسيوي وطالبت دول الأعضاء بالتسهيل من إجراءات التأشيرات لديها ودعم المنظمات السياحية والوكالات ليكون هناك تواصل دائم بين جميع دول الآسيان .

وأشار إلى ان هناك العديد من التهديدات المشتركة التي تواجه دول اسيا منها الارتفاع الكبير والحاد في أعداد سكانها والتغير المناخي وتهريب المخدرات والإرهاب ما يتطلب التعاون التام من اجل توحيد جهودنا لحل هذه المشاكل.

ومن جانبه اكد سفير طاجيكستان عميد السلك الدبلوماسي الأسري ريبيل الله زبيدوف على أهمية اجتماع سفارات دول منتدى الحوار الآسيوي لمناقشة الأوضاع في المنطقة، منوها الى ان ما تعيشه المنطقة حاليا يحتاج البحث على جميع المستويات. وقال في تصريح له : إن منتدى الحوار الآسيوي منتدى عام يضم دولاً مهمة في المنطقة مشيدا بدور الكويت في إنجاح هذا المنتدى واوضح ان المنتدى هدفه اقتصادي الا ان الاوضاع تحتم علينا مناقشة الوضع الإقليمي وتأثيره على الوضع الاقتصادي.

واضاف نحن نعمل على ان تكون جميع الحلول سياسية للمشاكل التي تعيشها المنطقة، لافتا الى أن المنطقة على صفيح ساخن وقابلة للانفجار في اي وقت.

ولفت الى ان جميع الدول تسعى جاهدة للنأي عن اي حرب، مشددا على ان عدم استقرار المنطقة هو عدم استقرار لجميع دول اسيا والعالم برمته، داعياً الى تكاتف الجهود لتهدئة الوضع بين ايران والولايات المتحدة. بدورها أكدت السفيرة التركية لدى البلاد عائشة كويتاك أن بلادها تتابع عن كثب الأوضاع في المنطقة، وتتمنى أن تهدأ آملة ألا يستمر التصعيد الذي لا يصب في صالح أي طرف من الأطراف وأن يسود السلام في المنطقة. وأضافت في تصريح صحافي أن بلادها لها حدود مشتركة كبيرة مع كل من العراق وإيران ويهمها ان يسود الاستقرار فيهما، مشيرة الى ان الكويت لديها علاقات طيبة مع كلا الدولتين وتريد أن يعم السلام في ربوع المنطقة ايضا. أكدت ان بلادها تسعى لنزع فتيل التوتر في المنطقة مشيرة الى ان الكويت دائما ما تلعب دورا مهماً لاحلال الامن والسلام في المنطقة وان سمو الأمير برؤيته وخبرته يعمل في هذا الجانب.

وقالت ان الوضع حساس جدا وأتمنى ألا تنفجر المنطقة لافتة الى دعوة الرئيس اردوغان الى التهدئة خصوصا وان تركيا لديها حدود كبيرة مع ايران والعراق وبالتالي سيتأثر عمل الشركات.

واوضحت كويتاك ان الكويت ايضا لديها حدود مع العراق وإيران وان اي توتر في المنطقة قد يؤثر عليها وبالتالي فإنه ليس من مصلحة احد ان تنفجر المنطقة، لافتة إلى وجود اتصالات مع الجانب الكويتي بهذا الخصوص. وحول اذا ما كان توجه بلادها الى اسيا يعني تخليها عن الاتحاد الاوروبي قالت كويتاك «أبداً لا يعني تخلي تركيا عن جهودها للانضمام للاتحاد الاوروبي مؤكدة ان علاقة بلادها لا تزال جيدة مع الدول الاوروبية وتتعاون معهم كما انها تتعاون مع الدول الآسيوية باعتبار ان اسيا قارة مهمة لتركيا. وعن رفض ايران لأي وساطة قالت ان تركيا لديها علاقة جيدة مع الجانب الايراني وكذلك الاميركي وان اتصالاتها مع الجانبين مستمرة للتهدئة وان المستقبل سيحمل الجديد. وأشارت إلى ان شعوب المنطقة عانت بما فيه الكفاية وآن الأوان أن نفسح المجال للدبلوماسية وآلية الحوار كوسيلة فعالة لحل المشكلات والنزاعات ولذلك فإن رسالة تركيا لأطراف النزاع هو مزيد من التهدئة وضبط النفس وإفساح الطريق للوسائل السلمية لحل النزاعات. وردا على سؤال حول توقعها لحدوث مواجهة مباشرة بين ايران والولايات المتحدة أفادت لا أتمنى حدوث هذه المواجهة لان في الحرب الجميع خاسرون وأتمنى ان يتم تغليب صوت العقل والاحتكام إلى الدبلوماسية والحوار في حل النزاعات.

