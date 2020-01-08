وطن النهار

أعرب القائم باعمال السفارة العراقية لدى البلاد محمد الحسيني عن بالغ شكره وامتنانه لوزارة الداخلية ولجميع السلطات على المجهودات التي تقوم بها وتعاونها من اجل تأمين السفارة سواء في الايام العادية او في ايام استقبال السفارة للمعزين في ارواح من سقطوا جراء الغارات الأميركية الاخيرة في العراق.

وقال الحسيني ان هذا ينم على عمق ومتانة العلاقات الكويتية –العراقية، منوها الى ان الكويت لها مكانة خاصة لدى العراقيين سواء على مستوى المسؤولين بالدولة او على المستوى الشعبي مشيدا في ذات الوقت بما تقدمه الكويت من دعم للعراق.

واشاد بحكمة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الذي اكد انه حكيم العرب وقائد فذ يحظى باحترام وتقدير جميع دول العالم لما يقوم به من دور فعال في المنطقة والعالم، معرباً عن شكره لوزارة الخارجية على التسهيلات التي تقدمها للسفارة العراقية والعاملين بها وذلك من اجل تذليل جميع الصعوبات لانجاح مهام اعضاء السفارة

واعرب الحسيني كذلك عن شكره لممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى البلاد على حضورهم لتقديم واجب التعازي للسفارة في من سقطوا جراء الغارات الاميركية الاخيرة في العراق.

وختم بقوله: لقد تلقينا مذكرة من الخارجية العراقية لفتح سجل التعازي لمدة يومين وذلك في الفترة الصباحية، وبهذه المناسبة تلقيت العديد من الاتصالات من الاصدقاء الذين قدموا لي تعازيهم الحارة.

ومن جانبه تساءل سفير ايران لدى البلاد محمد ايراني في رده على سؤال يتعلق بادراج برلمان بلاده البنتاغون على قائمة الارهاب، هل ما قامت به القوات الأميركية من عدوان خارجا عن إرادة البنتاغون؟ فهذه ضربة إرهابية 100 في المائة بكل المقاييس ضد ضيف يزور بلد صديق بدعوة رسمية وهذا هو ما يطلق عليه الإرهاب الدولة ، فضلا عن أن البنتاغون قد صنف الحرس الثوري الإيراني بأنه منظمة إرهابية أيضا في السابق،لافتا إلى أن الجميع قد شاهد وسمع وعرف المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي. وعما إذا ما كان يتوقع أن تشتعل حربا في المنطقة، قال بالنسبة لتوقيت الرد أو حجمه فلا علم لي به، فالقيادات العسكرية من تقرر ذلك وهذا مطلب للشعب الإيراني.

