وطن النهار

أعلنت جمعية (الشيخة فريحة الأحمد للأم المثالية والأسرة المتميزة) عن فتح باب التسجيل في جائزة الجمعية للأم الكويتية والوافدة المقيمة بالكويت وذلك وفق معايير وشروط محددة للعام الـ 16 على التوالي.

وقالت رئيسة الجمعية الشيخة ريم راشد الحمود الصباح في مؤتمر صحافي عقد أول من أمس بهذه المناسبة ان الجائزة خصصت لتكريم الأمهات المثاليات اللواتي بذلن الغالي والنفيس لتربية جيل صالح يحمل رسالة فخر واعتزاز لوطنه وبلده.

وأشارت الشيخة ريم إلى أن الجائزة خير دليل على تميز المرأة الكويتية والخليجية والعربية في مواجهة الظواهر الدخيلة على قيمنا الاصيلة.

