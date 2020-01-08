وطن النهار

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام بمكتبه د. وجدان العقاب رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة وذلك في إطار تعزيز التعاون والشراكة البيئية فيما بين الداخلية والجمعية وتعزيزا لإنجاح المساعي لإنتاج برنامج «كل يوم كشتة 2» الذي يتناول البيئات والطبيعة الخلابة على كافة المناطق الحدودية لدولة الكويت وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والجمعية.

وأوضحت د. وجدان العقاب رئيس «حماية البيئة» في تصريح صحافي أنها التقت وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام مشيدة بتوجيهاته للقطاعات المعنية بالوزارة بتقديم كافة صور الدعم اللوجستي لفريق عمل الجمعية المسند اليه إنجاز الموسم السادس من سلسلة برنامج حلقاتها التلفزيونية لرصد وتوثيق الحياة الفطرية في الكويت والمزمع عرضها في الدورة البرامجية لشهر رمضان المقبل.

وخلال اللقاء تقدمت الدكتورة العقاب بالشكر والتقدير للفريق عصام النهام وللقائمين على الإدارات والقطاعات المشمولة بالتعاون مع الجمعية على جهودهم الطيبة في دفع مسيرة التعاون بين الجمعية والوزارة بما يعود بالنفع والفائدة على الكويت من خلال التشارك في المشاريع ذات العلاقة البيئية والتوعوية.

وبينت أن وزارة الداخلية تعد من أبرز الشركاء البيئيين للجمعية، مؤكدة ان ادارات وقطاعات الوزارة والممثلة «بلجنة متابعة القرارات الأمنية وقطاعي المرور والعمليات وبقطاع الأمن العام وقطاع الحدود البرية وإدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني وشرطة البيئة» كل في مجال اختصاصه الأمني يقدمون صورًا طيبة تعكس حسهم الوطني من خلال دعمهم اللوجستي الكبير والذي يتوافق وتوجيهات الفريق النهام بتقديم الموافقات الأمنية لاستخراج تصاريح الدخول والتصوير داخل المناطق الحدودية الغنية بمكونات الحياة الفطرية، بالاضافة الى توفير الحماية والمصاحبة لفريق العمل، فضلًا عن مختلف مظاهر التعاون والدعم الأول اللوجستي لفريق العمل. وأضافت ان عمليات الرصد والتوثيق الخارجية الميدانية والحقلية للموسم السادس من سلسلة برنامج حلقاتها التلفزيونية لرصد وتوثيق الحياة الفطرية في الكويت والتي انطلقت خلال الأسابيع القليلة الماضية تعكس أهمية مبادرة الشراكة البيئية المشمولة في بروتوكول التعاون بين الجمعية ووزارة الداخلية الهادف لتنمية القدرات وتطوير وتعزيز مهارات العمل التطوعي البيئي وغرس مفاهيم المواطنة البيئية. وذكرت العقاب أن برنامج «كل يوم كشتة 2» يأتي استمرارًا للحلقات التلفزيونية لرصد وتوثيق الحياة الفطرية في دولة الكويت لهذا الموسم وسوف يعرض يوميا بشاشات التلفزيون، ويستغرق عرض الحلقة من 7 الى 10 دقائق، متناولا وجبة علمية غنية بالمعلومات حول عناصر ومكونات الحياة الفطرية في الموقع والمنطقة موضوع الحلقة، وكشفت ان كل حلقة تتناول عرضا مرئيا لموائلها الطبيعية وعلاقتها بالتراث الكويتي فضلا عن جانب من السرد والوصف التاريخي لتلك المناطق واهميتها في الموروثات الكويتية.

