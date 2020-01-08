وطن النهار

يعقد مدير عام حماية القوى العاملة د. مبارك العازمي، صباح اليوم، مؤتمرا صحافيا بمبنى الهيئة بالرقعي لتسليط الضوء على كل ما يتعلق بقطاع حماية القوى العاملة والتفتيش، والحديث عن خطط الهيئة حول تطوير القطاع سعيا للارتقاء في العمل وتطوير الاداء بما يصب في صالح تنظيم سوق العمل في الكويت.

في سياق آخر، علمت «النهار» أن هيئة القوى العاملة مقبلة عن احداث نقلة نوعية في نظامها الآلي، حيث أكدت المصادر أن مديرة ادارة تقنية المعلومات المهندسة رباب العصيمي وفريقها المختص قاموا بجولة تفقدية الى ادارة عمل محافظة العاصمة للاطلاع على أبرز المشاكل التي تعاني منها الإدارة لا سيما مشكلة تعطل النظام الآلي بين حين إلى أخر، موضحة أنها عقدت اجتماعا موسعا مع المسؤولين في الإدارة للتعرف على معاناة الموظفين والمراجعين في نفس الوقت خاصة وأن ادارة عمل العاصمة تعد أكبر ادارة على مستوى الهيئة سواء من ناحية المراجعين أو عدد الملفات.

وأشارت المصادر الى سعي الهيئة نحو معالجة تعطل النظام بشكل نهائي باعتبار ان المشاكل كانت عالقة منذ فترة وتسببت في العديد من الأزمات الى أصحاب العمل من ناحية عدم إنجاز المعاملات في الوقت المحدد خاصة وأن الموظفين إصبحوا في مرمى المراجعين.

وأكدت المصادر أن المسؤولين في الهيئة جادون في عملية تطوير النظام الى أفضل صورة في مختلف ادارات العمل، لافتة إلى أنه تم التطرق خلال الاجتماع الى الآلية الجديدة التي سيتم تطبيقها الشهر المقبل بتغيير النظام بالكامل الذي يهدف الى حل المشاكل التي كانت موجودة في النظام السابق، مشيرة الى أن سيتم تطوير الشبكة الآلية من أجل الظهور بصورة أفضل وإنهاء معاملات المراجعين بأسرع وقت ممكن.