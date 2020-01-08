وطن النهار

أجرى وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، زيارة تفقدية إلى الكنترولين العلمي والادبي اطلع خلالها على آلية العمل في عملية تصحيح اختبارات الفترة الدراسية الاولى والتقارير اليومية، مؤكدا ضرورة الانتهاء من اجراءات التصحيح ومراجعة الاجابات بدقة حرصا على منح حقوق الطلبة في الدرجات.

في سياق متصل، لفتت الموجه الفني الأول لمادة التربية الإسلامية بمنطقة حولي التعليمية نادية الربيعان، إلى أن اختبار التربية الاسلامية كان من ضمن المنهج الدراسي، حيث يراعي جميع الفروق الفردية ويتناول الأسئلة المقالية والموضوعية، مشيرة إلى أنه قد تم البدء بعملية تصحيح الاختبار في الفترة المسائية، حيث تمت مراعاة مصلحة الطالب بالتصحيح والمراجعات.

وذكرت الربيعان أن إجمالى عدد الطلبة الحاضرين للاختبار بالقسم الأدبي 14846 طالبا وطالبة، وقد تم تسجيل 734 حالة غياب في صفوف الطلبة، و 89 حالة حرمان، بينما الحاضرين بالقسم العلمي 21104 طلاب وطالبات والغياب 753 حالة والحرمان 61 حالة.

