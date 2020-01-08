آراء

العفو عن الجريمة عبارة عن إجراء قانوني تباشره السلطة المختصة في الدولة بغرض تجريد جريمة أو جرائم معينة من صفتها الإجرامية. فيمتنع بذلك تحريك الدعوى الجنائية أو يسقط الحكم السابق صدوره فيها بكل توابعه وآثاره. فهذا العفو ليس مقصورا على العقوبة وإنما يمتد إلى الجريمة ذاتها فيمحوها ولذلك يطلق عليه العفو الشامل. ويعتبر هذا العفو بمثابة حكم بالبراءة ويترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات والأحكام السابقة عليه والمعارضة لحكمه وهو لا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو. فإذا ما صدر قانون العفو فإن من أهم آثاره، زوال الحكم البات الصادر في الدعوى بأثر رجعي، وتسقط العقوبات الأصلية وكذا العقوبات التبعية والتكميلية .

والآن وبعد أن طرحنا فكرة موجزة عن طبيعة وآثار العفو الشامل، دعونا نبين جل استغرابنا من خبر تكليف مجلس الأمة للجنة التشريعية بإعداد مقترح قانون العفو الشامل ومنحها من قبل المجلس مهلة شهر لإنجاز تقريرها حول الاقتراح رغم تحفظ الحكومة.

فهل يعقل أن النواب المطالبين بإصدار قانون العفو الشامل لم يطلعوا على حيثيات حكم التمييز البات في قضية اقتحام المجلس والجرائم المرتبطة به؟ وهل يتصور أنهم لا يدركون مفهوم العفو الشامل وشروطه وآثاره، حتى يطالبوا بتطبيقه؟ ألا يعلمون أن العفو الشامل الذي يصدر بقانون من مجلس الأمة، يصدر بالنسبة إلى طائفة من الجرائم وليس بالنسبة إلى أشخاص فاعليها، وأن مفعوله يمحو الجريمة تماماً ولا يبقي لها أثراً؟ وهل هم يجهلون أنه بالعفو الشامل يصبح الفعل المجرم مباحاً غير معاقب عليه؟ وأنه لو صدر قانون العفو الشامل بعد الحكم البات، فإن هذا الحكم يعتبر كأن لم يكن وتلغى الجرائم التي وردت في حيثياته وكذلك العقوبات التي وردت في منطوقه؟ هل يمكن لهؤلاء النواب تصور العيش بأمان وسلام في مجتمع يباح فيه اقتحام الأماكن الخاصة أو الرسمية والتطاول على رجال الشرطة وتهديدهم والاعتداء عليهم.. و.. و؟

خلاصة القول، نرى بأن العفو الشامل المقترن بأشخاص معينين يخالف الدستور وقواعد القانون ومرفوض فقها وقضاء، وذلك لما له من أثر سيئ على العدالة الاجتماعية وعلى الأمن العام في المجتمع. فلماذا إذن هذا الإصرار؟ نعتقد بأن اللجوء إلى العفو الخاص الذي هو بيد حكيم الأمة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خير وأجدى لهم ولغيرهم، وسموه هو سيد العارفين بمن يستحق عفوه. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

