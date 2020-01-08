آراء

«اطمئنوا، اطمئنوا، الجحيم يتسع للجميع، الأمرُ لا يستحق كل هذه المنافسة الشرسة، على من سيكون الأسوأ؟» دستويفسكي

بدأ في الآونة الأخيرة ضجيج الناس وكثرة شكاوهم وامتعاضهم من تربص بعض المحامين عليهم فيما يقولون ويعبرون من آراء سواء كانت مكتوبة آو متلفزة، فما يلفظ من قولٍ الا ويجد رقيبا عليه، بكلمة قالها، أو تغريدة كتبها،وما فتأ الصحافيون يكتبون عنها، وعن وضعنا المزري لحرية التعبير التي وصلت فيه الكويت، فالجرائم الالكترونية وصلت إلى حد» تضحك منه الثكلى، وتسقط منه الحبلى، ويشيب منه الأقرع».

لو حدثتكم عن أنواع الجرائم التي ترفع، لقلت عني إني كذاب أشر، وما قلته الا عن حقيقة، فاحداهن ترفع دعوى قضائية، وتجتمع هيئة قضاء وادعاء عام من نيابة ومحامين ومتهم «لأن فلانة وضعت قدماً على قدم في احد الاجتماعات في العمل»، وأخرى علقت على صورة لـ «فاشنستا» مشهورة كتبت عن صورتها: «آنتِ شيفة»، أو أي تعليق بسيط، آو «رتويت» قاله فلان، او نقد لوضع ما عن دولة جارة او شخص مشهور، الا وتسحب من «علباك»، للنيابة والتحقيق، ما دعا بعضهم للرحيل والهجرة بسبب رأي وكلمة قالها.

فتربصوا فكلٌ متربص، فأي تعبير او تعليق سيعرضك للجرم المشهود،واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، وتقتل نفسيا كأنك من أصحاب الأخدود، الذي سيخسرك ألوف الدنانير كي تدافع عن نفسك - عبر محامي كذلك- وحقك في التعبير وابداء الرأي الذي كلفك مالا أو عبر ابتزاز مالي لتنازل عن هذا المشهور، ما دعا لإصدار قانون جديد، يمنع التنازل في «التمييز»، نتيجة لكثرة الابتزاز من هؤلاء المشاهير، الذين استرزقوا من هذا القانون الجائر، الذي شغل القضاء عن المهام الكبرى الجنائية والمالية، وجعل من الناس تأخذ وضعية:

«لا أرى لا اسمع لا أتكلم».

علماً أن في الدولة المتقدمة، ترى كل انسان مشهور، قد استباح نفسه للنقد والتهكم وابداء الناس التعبير المطلق فيه، دون محاكمة، فالمثل العربي يقول:

« لا تكن رأسا، فإن الرأس كثير الأوجاع» لكن الاخوة الاحباب المشاهير استرزقوا من الإعلانات ومن القضايا الشيء الكثيرة..

حتى ان بعضهم من يستفز الناس حتى يعلقوا عليهم ثم يتوالى عليهم دعاوى قضائية، واظن سبب ذلك راجع لكثرة المحامين» الزائدون عن اللزوم «، فكثرتهم جعلت من بعضهم، من يتولى ويتطوع للمشاهير، ويتقاسم معه المغنم والمغرم نصيف، فيقول له «آخذ منك توكيلاً وما علي سوى ان اتولى كل من سولت له نفسه التعليق عليك، في تويتر او «انستغرام» او غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، بالمحاكم، فأقعد له كل مرصد، ويأخذ عشرات ومئات القضايا التافة، التي جرت نتيجة جرح كبرياء هذا المدعو المسكين.

تخيلوا معي. لو كان ما يحدث هنا في الكويت قد حدث في مصر، إبان المعارك الأدبية بين المثقفين، بين الرافعي وطه حسين، وبين محمود شاكر وسلامة موسى، وبين زكي مبارك الذي قال عن احمد أمين:

لو معدتي كانت كما احب من القوة والعافية، لأكلت لحم أحمد أمين، وأرحت الدنيا من احكامه الجائرة في التاريخ والادب...

لو كان وضعهم كوضعنا، لما خرج لنا الادب، ولا استفدنا من حكمهم وردودهم، والتهكم الظريف بين الادباء، بالرد والرد المقابل، الذي سمعناه منذ سالف الزمان التليد بين نقائض جرير والفرزدق وغيرهم..

ولأصبح كل منا ساكتا اخرساً، وانعدم الادب، وبلاغة الرد.

«تريد مني احترم القانون، اذا اجعل القانون محترماً»

فلا بد من تغيير هذا القانون، وإتاحة حرية التعبير، ولا نجعل القانون مباحا لكل كلام بسيط، او تعليق قاله انسان فقير، من العامة،تجاه هؤلاء المتربصين الذين تعسفوا في استخدام القانون.. وصدق القائل:

«لو أنصف الناس لاستراح القاضي، وبات كلٌ عن أخيه راضي»

يقول احد الحكماء من المحامين:

تعلمت من محاكم الجنايات، ان الشديد من يملك نفسه عند الغضب،

وعلمتني محاكم الأحوال الشخصية ولا تنسوا الفضل بينكم، وعلمتني المحاكم التجارية وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وعلمتني محاكم التنفيذ فنظرة إلى ميسرة، وعلمتني المحاكم المدنية أن الصلح خير.

