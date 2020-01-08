الأزمنة و الأمكنة

ها نحن - الآن - نهتف للنواخذة بعد أن أنهينا القسم الأول من هذا المقال، وللعلم؛ فإن النواخذة لفظ يدل على جمع: نوخذة. وهو هكذا في لهجتنا، وله نطق آخر في لغات ولهجات أخرى، ويراد بهذا اللفظ عندما يطلق: قائد السفينة المسؤول عنها، وعن ركابها والعاملين عليها، والبضائع التي تحملها. وعليه أن يُدَبِّرَ أمور الرحلات تدبيراً جَيِّداً، بحيث لا يتعرض شيء مِـمَّا هو تحت مسؤوليته للتلف أو الضرر. ولا يصاب أحد من الركاب بسوء سواء أكان هذا الراكب من العاملين على متن السفينة أم من غيرهم. ولقد مرّت بالكويت سنوات شهدت وفرة كبيرة فيما يتعلّق بسفن الغوص والنقل البحري، فكانت الحاجة إلى مزيد من النواخذة كبيرة، وكانت أعدادهم تزداد بحسب تزايد ما يطرح للاستخدام من سفن رحلتي السفر والغوص. ولذا فإن مما يجري عادة أن يقوم النوخذة الأب بتدريب أولاده أو واحداً منهم على الأقل لكي يسلكوا أو يسلك الولد طريقة أبيه، فيقوم في مستقبل حياته بهذا العمل المهم. وفي بعض الأحيان يبدي بعض البحارة مقدرة على القيادة البحرية، ومعرفة المجاري، وإدراك مهابِّ الرياح، واتقان التخلص من المشكلات التي قد تحدث أثناء الرحلة، فيحصلُ هذا البحار على فرصة عمره لكي ينتقل إلى مرتبة: نوخذة.

والنوخذة الذي يقود السفينة، وبخاصة تلك التي تُبحِرُ إلى الأماكن البعيدة ناقِلةً الناس والتجارات، وهي سفينة السفر الشراعي مثل البوم وغيره من السفن الجاري استخدامها في الكويت وخارجها، لا بد وأن يكون متدرباً غاية التدريب، وعلى دراية بكافة ما يتعلق بقيادة سفينته التي هو مسؤول عنها، كما ينبغي أن يكون عارفاً بالأماكن البحرية، وبالبحار وأحوالها، وما قد يعترض طريقه من صخور تغطيها المياه، وأن يكون محيطاً بأحوال الرياح، وأوقات هبوبها، إضافة إلى المسارات المختلفة التي ينبغي عليه أن يسلُكها بسفينته إلى مُبْتَغَاه.

ولقد أكسب هذا العمل نواخذة الكويت خبرة كبيرة في الحياة، وفي العمل بصورة عامة، وأفادهم مقدرة على مزاولة أعمال أخرى يهتدى عنه قيامه بها بِسَابِقِ خبرته البحرية. وكان النظر إلى النواخذة في الكويت - دائماً - نظر الإعجاب والتقدير، وأنه بعمله القيادي قد اكتسب أهمية بين الناس، فلا يُنَادَى إلا بإضافة لقب (نوخذة) إلى اسمه، ومما لا بد من الإشارة إليه أن الكويت قد استفادت من عدد كبير من هؤلاء النواخذة حين تراجع فيها العمل البحري، واتجهت إلى مجالات أخرى من العمل، فجرى تنظيم الإدارة الحكومية فيها، فكان أن وجدت من بين هؤلاء النواخذة من يستطيع القيام بكثير من المهمات، فَوَجَدْنَا منهم من تم اختياره لعضوية بعض مجالس الدوائر الحكومية، واختير بعضهم ليكون مديراً لبعضها، ولقد نجح هؤلاء في أعمالهم نتيجة لما كابدوه من تجارب في حياتهم التي أمضوا قسماً كبيراً منها في مغالبة البحر، وقيادة السفن، وإدارة شؤون البحارة الذين يعملون على مُتُونها.

لقد بذل هؤلاء الرجال جهوداً كبيرة، وخدموا وطنهم خدمة لا تُنسى لهم، ومن أجل ذلك فإنهم جديرون بأن نهتف لهم. ونذكرهم بالخير في كل وقت، ولقد نالوا التكريم من الحكومة والأهالي في حياتهم، وهم اليوم يعيشون في أذهان الجميع حتى بعد أن انتقل عدد منهم إلى العالم الآخر، وذلك لأنهم كانوا يعملون طوال حياتهم. وكانت أعمالهم البحرية شاقة بما فيه الكفاية، وعندما انتهى بهم مجال العمل البحري، توقفوا، ثم اتجهوا إلى أعمال أفادت الوطن وأهله، جزاهم الله خيراً.

وإذا كنا قد قدَّمنا هذه المقدمة التي لا بد من تقديمها بين يدي مقالنا هذا؛ فإن من المهم أن نذكر سيرة حياة بعض النواخذة الكويتيين الذين كان لهم دور في حياة الكويت، على أن هذا الذي نقوم به هنا ليس هو الأمر الأول الذي نقوم به في هذا المجال، فقد سبق لنا أن ذكرنا في مقالات الأزمنة والأمكنة آخرين كان لهم دورهم، فقد تحدثنا على سبيل المثال عن النوخذة علي النجدي وعن النوخذة محمد العصفور، وغيرهما. وهنا نذكر آخرين ممن يستحق كلٌّ منهم الإطراء، والمداومة على التنويه به وبأعماله.

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سوف نتحدث هنا عن ثلاثة من النواخذة هم:

1 - عبدالله عبدالعزيز القطامي.

2 - درباس العمر الدرباس.

3 - غانم القضيبي.

وسوف نبدأ بالحديث عنهم بحسب الترتيب السابق فنبدأ بالنوخذة عبدالله عبدالعزيز القطامي. وهو من أسرة كويتية كبيرة لها دور بارز في الأعمال البحرية، ومنها عدد من النواخذة، وتمتلك سفناً لها شهرتها، وقد ورد ذكر النوخذة عبدالله القطامي في كتاب ألن فاليارس الشهير: أبناء السندباد، وقد ذكرناه في مقالاتنا كثيراً فلا داعي لإعادة القول فيه، وقد جرى ذكره بسبب العلاقة القوية التي كانت تربط النوخذة القطامي بالنوخذة علي النجدي الذي كان نوخذة للبوم بيان الذي استقله فاليارس في رحلة طويلة أتت به إلى الكويت، وهذا هو ما سبق لنا ذكره.

ولقد ابتدأ فاليارس حديثه عن رحلته كما يلي:

استعد علي النجدي للرحلة، ولكنه إلى جانب الاستعدادات الفنية والمادية الكفيلة برحلة ناجحة أقام حفلاً ساهراً كبيراً اشترك فيه هو وبحارة سفينته (بيان)، وحضره عدد من نواخذة بعض السفن الكويتية التي كانت راسية في ميناء عدن، وفي هذا الحفل امتدت مائدة حافلة بكل ما لذَّ وطاب، وشارك البحارة بالرقص والغناء، ولم يستطع علي النجدي أن يمسك بنفسه، فشارك الراقصين في رقصهم وصار يرقص معهم، ورقص معه - آنذاك - صديقه النوخذة عبدالله عبدالعزيز القطامي. وقد ذكر ألن فاليارس ذلك فقال: «وفيما بعد رقص علي النجدي نفسه، وكانت الرقصات التي أداها - كسابقاتها - لا معنى لها بالنسبة لي، وكان يرافقه في الرقص عبدالله القطامي الذي كان شاباً، وكان نوخذة لبوم كويتي آخر يرسو بجانبنا، وكان الاثنان مثلهما في ذلك مثل البحارة الآخرين يرقصان حفاة الأقدام، ويذرعان السجادة ذهاباً وإياباً بخطوات متناغمة مع الموسيقى».

ولا لوم لنا على فاليارس حين يقول عن حركات الرقص التي شاهدها فوق البوم «بيان» أنها حركات لا معنى لها عنده، لأنه جاء من بلاد لها ثقافة مختلفة. وهذا النوع من الرقص لا يُعرف عند مواطنيه.

واستكمل فاليارس روايته قائلاً: إنه بعد الحفل كان لا بد من المغادرة استكمالاً للرحلة التي سوف تتم في طريق طويل. وَصَفَهُ، فكان أوَّلَهُ المكلا. وفي أثناء ركوبه للقارب الذي أقله إلى السفينة كان في ذلك القارب كل من علي النجدي وعبدالله القطامي، وهنا يقول فاليارس مرة أخرى: «كنت جاهزاً للصعود إلى ظهر البوم من أجل السفر... وقد أوصلني القارب من رصيف الميناء، فرأيت الرجلين قد ذهبا بعيداً عن بوميهما، فقد استغلا القارب البخاري للذهاب سريعاً إلى المكلا من أجل كسب الوقت».

إذن فإن عبدالله عبدالعزيز القطامي مذكور بصفته نوخذة من نواخذة سفن السفر الشراعي، وكان له حضور في المواني التي ترفأ إليها سفينته عند وصولها، وله أصدقاء من النواخذة الكويتيين منهم النوخذة علي النجدي كما رأينا من أحاديث ألن فاليارس.

وكان عبدالله كغيره من نواخذة الكويت يتحلَّى بخُلق قويم، ويدير عمله بجدية وإتقان، ويعامل بحارته معاملة حسنة، وبذلك نال محبتهم وتقديرهم، إذ لم يكن فظاً شديداً في المعاملة، ولكنه كان صبوراً على شدائد البحر، يُبعد عنه المشكلات، ويتفادى الخطر في كل وقت وبخاصة عندما يكون في وسط البحر بعيداً عن اليابسة.

وإضافة إلى تميزه بالعمل الجاد، وعدم التهاون في أداء واجبه بصفته نوخذة، فقد كان وريثاً لخبرات أسرة كبيرة من أسر الكويت الكريمة تضم بعض النواخذة، ولها عدد من السفن، تُسَيِّرُها في الرحلات التي اعتادت سفن الكويت الشراعية على القيام بها.

ولقد بدأ عبدالله عمله على هذا النوع من السُّفن منذ بداية ثلاثينيات القرن الماضي، واستمر في رحلاته مدة طويلة، فقد أحب هذا المجال، فلم يتوقف عن العمل البحري إلا في أواخر أربعينيات القرن نفسه.

وهو الذي كان - كما رأينا - رفيقاً للنوخذة علي النجدي في عدن وما حولها، كما أنه لازمه في أعمال أخرى، ولقد كانت شُهرة عبدالله واسعة على الرغم من أنه بدأ طريقه شاباً.

تلقى في بداية أمره تدريباً جيداً على يد عمه النوخذة الكبير عبدالوهاب بن عيسى القطامي، فتعلّم منه فن قيادة السفن والطرق الملاحية. وعندما اكتسب الدراية الكاملة بالعمل البحري قدّم له والده سفينة بغرض أن يتولّى قيادتها، وذلك في سنة 1933م، وقد بدأ - آنذاك - بالرحيل إلى الهند وهو يقود هذه السفينة، وكرر رحلاته بعد ذلك إلى المواني الهندية، وقد تمرّس بناء على تعدد رحلاته بهذا العمل الذي كان يشمل قيادة السفينة، والمتاجرة بما تحمله من سِلَع.

وعلى الرغم من أن عبدالله القطامي كان حذراً في قيادته وملماً بأحوال البحر وأوضاعه المتقلّبة، وعلى معرفة بالتصرفات التي ينبغي عليه القيام بها لكي يتفادى المشكلات مهما كانت، فإن سنوات عمله لم تخلُ من أحداث، وربما من مصائب، ومن هذه الأحداث، وأشدها أن باخرة صدمت سفينته فحطمتها تحطيماً تاماً، وأغرقته هو وبحارته، وقد كتب الله النجاة للجميع، فلم يتوانَ هذا النوخذة القدير، ولم يستسلم لمخلفات الحادث، بل سارع إلى شراء سفينة أخرى من نوع (البوم السَّفَّار) ركبها هو ورجاله وعاد بها إلى الكويت، فقد كان عند حدوث ذلك الحادث في طريق العودة إلى الوطن.

ولقد استمر هذا النوخذة الحصيف متنقلاً من بوم إلى آخر، ومن ميناء إلى غيره، ومضى به سبيل الحياة إلى بداية تسعينيات القرن الماضي، وكان قد كبر، وصعب عليه أن يزاول نشاطه المعتاد الذي أحبه، ولقد دبّت إليه الشيخوخة وبقي طريح الفراش فترة من الزمن إلى أن توفي رحمه الله في شهر أبريل لسنة 1995م.

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وهذا رجل آخر من أقدم نواخذة الكويت، وأقدرهم في العمل البَحْرِي، ومن أكثرهم خبرة، وأشدهم صبراً على مزاولة هذا العمل، إنه النوخذة درباس محمد العمر، ولقد كنت أعرفه معرفة جيدة، إذ كان من أصدقاء والدي، وكان كُلٌّ منهما يلتقي بالآخر، فيتحدثان بأحاديث الأيام الماضية، وما جرى فيها، لأن كل واحد منهما يُعَدُّ من رجال البحر أو من أبنائه.

ولما كان هذا النوخذة من قُدامى النواخذة الكويتيين - كما ذكرنا - فإنه كان معاصراً لآخرين من الأوائل مثله، إذ كان ممن عمل في زمن متقدم في مجال العمل على السفن الشراعية، وكان قد شوهد مراراً في أكثر من موقع في الخارج وفي مناطق هندية مختلفة، بل وفي سنوات متعددة، منها سنة 1935م، وسنة 1946م، وغيرهما.

وكان قد رآه في أثناء تلك الرحلات أكثر من نوخذة كويتي، فجاء ذكر ذلك في مذكراتهم التي لا تزال محفوظة.

ولقد انتقل - بعد بداياته - إلى العمل على بوم آخر هو البوم «تيسير» وهو من أملاك عائلة آل عثمان، فكان النوخذة درباس يقوده لمدة خمس سنوات كاملة ومتصلة، يذهب به إلى مواني الهند، وبخاصة ما كان منها على الساحل الغربي، إذْ لم يكن راغباً في الإبحار إلى سواحل أفريقيا كغيره من النواخذة.

لقد كانت خدمة النوخذة درباس العمر البحرية طويلة، قضاها متنقلاً بين سفينة وأخرى، وبين ميناء وآخر، ولم يكن مكتفياً بالعمل على نقل تجارة أهل الكويت فقط، بل لقد قام في مرتين - على الأقل - بنقل بضائع لآخرين إحداهما من العراق إلى جنوبي المملكة العربية السعودية نقل فيها موادَّ غذائية كان الحصول عليها مما تهتم به تلك المنطقة في أيام الحرب العالمية، أما ثانية المرتين فكانت نقل بعض المواد الغذائية لصالح تاجر غير كويتي إلى الهند.

ولقد كان النوخذة درباس العمر - فوق ذلك - خبيراً بالبحر، ولكنه لم يكن يتمسك برأيه، بل لقد كان ينظر إلى آراء من هم معه على متن سفينته التي يقودها، ذكر أحد الذين كانوا في رحلة من رحلاته أنهم كانوا في عرض البحر فانكسر الصاري (الدقل)، ولم يبد النوخذة رأياً في علاج ما حدث، بل لقد سأل الجميع عن رأيهم في الحل المناسب، إلى أن وصل بالسؤال إلى هذا الشخص الذي روى الحكاية، وكان يعمل معه رئيساً للبحارة آنذاك، ونتيجة لاستشارة الجميع بمن فيهم الرئيس المذكور فقد تَمَّ التوصُّل إلى الحل المطلوب، وكان الذي أدلى بالحل هو راوي هذه الحكاية واسمه: محمد بن عمران.

ومما يدل على ذكاء النوخذة درباس العمر، وقوة ذاكرته ما رواه أحد أحفاده، حين ذكر جدَّه هذا فقال عنه إنه كان مسافراً على متن باخرة أجنبية في الخليج العربي، يرافقه في رحلته هذه صديقه النوخذة فلاح الخرافي، فشعر درباس بأن مشكلة سوف تحدث للباخرة، وأنها سوف تتعرض للخطر بسبب الشعاب المرجانية المغَطَّاة بماء البحر.

ولم تكن ظاهرة على الخرائط الملاحية، فأخبر صديقه بذلك، فما كان من هذا الصديق إلا أن وقف أمام غرفة قيادة السفينة، وأخذ يلوِّح لقائدها بعباءته، مما لفت النظر إليه، فناداه القائد، وسأله عن سبب ما قام به من عمل، ولما عرف منه الأمر الذي حدا به إلى ذلك، استطاع القائد أن يتفادى الشعاب التي كان الخطر يكمن فيها للسفينة. وأكرم الرجلين بوضعهما في مكان ملائم غير مكانهما الأول، وأفضل منه.

هذا، وقد أمضى النوخذة درباس العمر ما يقرب من أربعين سنة، وهو يكابد العمل في البحر، وكان خلال كل هذه المدة من المشهود لهم بالعمل الجاد والإخلاص والدراية الكاملة بكافة الشؤون التي يتطلّبها عمله بصفته نوخذة، ولقد جاء - فيما بعد - اليوم الذي كان لا بد له من أن يستريح فيه، ويعود إلى ميناء وطنه عودته الأخيرة، وكان توقفه عن الإبحار في نهايات أربعينيات القرن الماضي، وقام بعد توقُّفِهِ بافتتاح مقر خاص به لبيع أدوات السفن بِكُلِّ أنواعها، (عمارة)، وكان يستقبل في هذا المقر كافة أصحابه، وبقي على هذه الحال إلى أن كبر سنّه بحيث لم يعد قادراً على مواصلة العمل، ثم توفي في شهر يوليو لسنة 1971م، رحمه الله.

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وهذا رجل من أهل البحر، كان يعمل طوال حياته في هذا المجال الذي كانت الكويت تترقب مواسمه، وكلما حلّ موسم انتظرت الموسم الذي يأتي بعده.

وكان مهتماً منذ بداية حياته بمهنة الغوص على اللؤلؤ، وقد عمل وهو صغير على متن إحدى السفن بوظيفة (تبَّاب)، وهي أول مراحل العمل في الغوص لمن كان في مثل سِنِّه.

ثم إنه عندما دخل إلى مرحلة الشباب تحوَّل إلى غيص، إذ جعلته رحلاته العديدة السابقة قادراً على هذه المهمة الشاقة، فصار مستعداً لصيد اللؤلؤ في أماكنه بقاع البحر.

ولم يلبث أن اكتسب خبرة أكثر فانتقل إلى عمل جديد من أعمال البحر، فصار نوخذة للسفينة التي كان (غيصاً) على متنها.

كان العمل البحري هو ما تخصصت به أسرة القضيبي فكانت تقوم بكل ما يتعلق بذلك. وكان هذا النوخذة ملتزماً بما يتقرر على مستوى العائلة، وبخاصة وَأَنَّ من مجمل العائلة إخوته، وقد استقر رأيهم فيما بعد على هجر المغاصات والاتجاه إلى طريق السفر الشراعي، إذ إنهم وجدوا أنه قد صار لديهم الآن النوخذة البارع غانم بن صقر القضيبي، الذي كان نجاحه في قيادة سفن الغوص من أهم ما دفع إخوته إلى تغيير مسار عملهم المشترك، فكان لهم ما أرادوا، ونجح النوخذة غانم في عمله الجديد.

لم يكن أمام النوخذة غانم القضيبي خيار آخر، إذ كان عليه أن يُبدي استعداده لقرار أسرته فيعمل وفق ما قرره أخوته، ولذا فقد تسلّم السفينة التي كان يطلق عليها اسم: «فتح الخير» وكانت ملكاً للأسرة بمن فيهم هذا النوخذة، وعلى الرغم من أنها كانت سفينة صغيرة، إلا أنه قادها باقتدار لمدة أربع سنوات مر خلالها بكثير من مواني الهند، حيث كان يزاول ما يقوم غيره من النواخذة بمزاولته في رحلاتهم كلها.

وكانت نية النوخذة غانم هي الاستمرار في هذا العمل الذي ارتضاه وأحب الاستمرار فيه، والقيام به، وبخاصة وأنه كان يصطحب في رحلاته ابنه (صقراً)، إضافة إلى أنه كان يستفيد من خبرة شخص آخر جعله معه لكي يكون معلماً متخصصاً في القياسات التي يحتاج النوخذة إلى الإلمام بها لصالح سير سفينته.

ومع أنَّ النوخذة غانم القضيبي كان - كما قلنا - ينوي الاستمرار في هذه الرحلات راكباً السفينة «فتح الخير»، فقد كانت رِحْلَتَهُ الرابعة هي الأخيرة. لأنها لم تتم على الصورة التي اعتاد عليها. ذلك أنه غادر الكويت في بدايتها بنية الاتجاه إلى الهند. ولما كان عادة السفن الكويتية قد جرت على أن تكون المرحلة الأولى من كل رحلة لهم إلى شط العرب، وذلك لجلب البضائع التي تبيعها سفنهم في المرحلة الأخيرة لسفرتهم. ومن سوء الحظ أنه تعرَّض لمرض أقعده عن السفر وهو لا يزال في المرحلة الأولى من طريقه. فَسَلَّم القيادة إلى ابنه، والمعلِّم المصاحب له، وعاد إلى الكويت، حيث بقي فيها مريضاً يبحث عن العلاج دون أن يوفق إلى ذلك، ولقد مكث فترة قصيرة يعاني فيها من الآلام حتى توفي - رحمه الله - في سنة 1936م عن سبعين عاماً.

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إذا كنا قد ذكرنا بعض نواخذة الكويت، وهتفنا لهم أجمعين، فإننا لا بد وأن نذكر إحدى سفن الكويت المشهورة، ثم نشيد بصانعها.

هذه السفينة هي البوم (المهلب)، وقد كان - ولا يزال - من أبوام الكويت التي يعرفها كل الناس، ذلك لأن دائرة معارف الكويت قد عرفت القيمة التاريخية لهذا البوم، واهْتَمَّتْ بالمحافظة عليه. ثم نقلته إلى مبنى متحف الكويت الوطني بعد افتتاحه. وكان من سوء طالع (المهلب) أن تَعَرَّضَ للتخريب والتدمير على أيدي جنود الاحتلال العراقي، فلم يبق منه شيء، ما جعل أمير البلاد - آنذاك - الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يأمر ببناء بوم مشابه له تماماً، هو هذا القائم حالياً في المتحف المذكور، مُطِلاً على الطريق العام، وكان البوم الأصلي (المهلَّب) قد أُقيم في سنة 1937م لصالح رجلين من كبار تجار الكويت في ذلك الوقت هما: ثْنَيَّان ومحمد الغانم.

وكان صانعه لهما هو الأستاذ علي بن عبدالله، وقد كان ماهراً في عمله، ولذا فقد جاء البوم وهو تحفة فنية رائعة، جعلت التاجر ثنيان الغانم يقيم حفلاً كبيراً زاهياً على شاطئ البحر يوم أن تقرر إنزال هذا البوم إلى ماء البحر، وقد حضر إلى هذا الحفل عدد كبير من المواطنين يتقدمهم كبار رجال الدولة والنواخذة.

وقد قام هذا البوم برحلته الأولى بقيادة النوخذة القدير حسين عبدالرحمن العسعوسي، وكانت وجهته إلى الهند ومنذ هذه الرحلة ورحلات المهلب تتوالى إلى أن توقفت سفن السفر الشراعي الكويتية عن الإقلاع، لأسباب ذكرناها فيما سبق، ومنها التغيير الذي طرأ على الأحوال المادية بظهور النفط في البلاد، واستعمال السفن التجارية الكبيرة التي تصل إلى ما تريد بصورة سريعة، وَتَحْمِلُ كثيراً من البضائع والركاب، وَتتَّجِهُ إلى الجِهَةِ التي تُريدُها.

لذلك فقد توقف المهلب كما توقف غيره عن ترحاله المعتاد، وتم وضعه على الساحل أمام منزل الحاج ثنيان الغانم. وعندما تَنَبَّهَتْ دائرة معارف الكويت إليه، عرض رئيسها - آنذاك - الشيخ عبدالله الجابر الصباح على السيد ثنيان الغانم، شراء البوم لوضعه في مكان أمين يحفظه من التلف، ولكن السيد ثنيان قدّمه هدية مجانية إلى هذه الدائرة التي اهتمت به اهتماماً كبيراً، وجعلته من الأملاك التي تعتز بوجودها ضمن ممتلكاتها.

وفي المرحلة الثانية وهي مرحلة إعادة بناء المهلب من جديد، فامتثالاً للأمر الأميري المشار إليه جرى تكليف الأستاذ علي جاسم الصبَّاغة وهو (قلاَّف) متمكن من صناعة السفن يستطيع أن يدير وِرْشَةَ بنائها بكل مقدرة وخيرة. وقد حَشَدَ لذلك حشداً كبيراً من العاملين في هذا المجال، وأعدَّ جميع المواد اللازمة للعمل، وبعد مرور فترة لم تكن طويلة بالنسبة لإنشاء السفن ظهر المهلب الجديد بحلة رائعة تلفت الأنظار، واستحق رئيس العمل الشكر على إنجازه، وارتاحت نفوس المواطنين إلى عودة هذا البوم إلى موقعه ضمن متحف الكويت الوطني.

لقد وقف (المهلب) في مكانه شامخاً، معبراً عن إرادة الشعب، وأقبل الناس إليه من كل مكان من أجل مشاهدته وهو بِحُلَّته الجديدة، وكانوا يُعَبِّرون عن الفرح بإعادة بنائه، وسط الغناء البحري المتنوع الذي تقدّمه بعض فرق الفنون الشعبية.

