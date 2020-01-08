دوليه

حافظ انتر على صدارة الدوري الايطالي بعد أن حسم مواجهته المرتقبة مع مضيفه نابولي 3-1 بفضل ثنائية البلجيكي روميلو لوكاكو، فيما وضع يوفنتوس خلفه خيبة خسارته مباراته الأخيرة لعام 2019 على يد لاتسيو في الكأس السوبر، بتغلبه على كالياري 4-0 بفضل ثلاثية البرتغالي كريستيانو رونالدو أول من امس في المرحلة 18 من الدوري الإيطالي. وعلى ملعب «سان باولو»، فك إنتر عقدته في معقل نابولي حيث لم يذق طعم الفوز في الدوري منذ 18 أكتوبر 1997 (2-0)، وخرج منتصرا بفضل ثنائية للبلجيكي روميلو لوكاكو، محققا ثأره من مضيفه الجنوبي الذي أذله 4-1 الموسم الماضي.

وأهدى لوكاكو مدربه أنتونيو كونتي فوزه المئة في «سيري آ» من أصل 145 مباراة، فيما زاد الضغط على جينارو غاتوزو الذي خسر إثنتين من مبارياته الثلاث حتى الآن كخلف لمعلمه كارلو أنشيلوتي في تدريب نابولي الذي تجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الثامن. وكان إنتر الأفضل في البداية وهدد مرمى مضيفه الجنوبي أكثر من مرة قبل أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 24 عبر البلجيكي روميلو لوكاكو الذي انطلق من قبل منتصف الملعب بعد أن فقد نابولي الكرة في منطقة ضيفه نتيجة انزلاق جوفاني دي لورنتسو، وواصل توغله دون أي اعتراض دفاعي حتى وصل الى المنطقة وسدد الكرة بقوة على يمين أليكس ميريت.واستفاد اللاعب السابق لمان يونايتد الإنكليزي من خطأ آخر من نابولي لتسجيل هدفه الثاني في اللقاء والعاشر بعيدا عن «جوسيبي مياتزا» من أصل 14 بالمجمل حتى الآن في موسمه الإيطالي الأول، وهذه المرة من الحارس ميريت الذي أخطأ في تقدير تسديدة البلجيكي، فمرت الكرة من بين يديه وتهادت في الشباك (33). وعاد نابولي الى أجواء اللقاء قبيل انتهاء الشوط الأول، عندما لعب البولندي بيوتر زييلنسكي كرة عرضية من الجهة اليسرى نحو القائم البعيد حيث الإسباني خوسيه كاييخون، فحضرها الأخير مباشرة الى البولندي الآخر أركاديوش ميليك الذي انقض عليها وتابعها في الشباك (39).وحاول نابولي الذي تنتظره السبت مواجهة صعبة أخرى ضد لاتسيو الثالث على غرار إنتر الذي يلتقي أتالانتا الخامس، إدراك التعادل، لكن الهدف جاء من الجهة المقابلة بخطأ دفاعي آخر وهذه الكرة لليوناني كوستاس مانولاس الذي أخفق في اعتراض كرة عرضية من الأوروغوياني ماتياس فيتسينو، فسقطت الكرة أمام الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي تابعها في الشباك (62).

وفي المباراة الثانية وضع بطل «سيري آ» في المواسم الثمانية الماضية، خلفه خيبة الهزيمة من لاتسيو واستهل 2020 بأفضل طريقة، رافعا رصيده الى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف إنتر، وذلك بفضل الثلاثية الأولى في «سيري آ» لرونالدو الذي أصبح اللاعب الوحيد الذي يسجل هدفا على الأقل في البطولات الخمس الكبرى في كل من الأعوام الـ18 التي أمضاها في إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا من 2003 حتى 2020. وكان رونالدو سعيدا بالثلاثية السادسة والثلاثين في مسيرته، مشددا لشبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية «الأمر الأهم على الإطلاق هو أن يفوز الفريق. لعبنا جيدا وخلقنا الكثير من فرص التسجيل». وتابع «الأمر الأهم على الإطلاق هو أن نضع إنتر تحت الضغط. نحن نتحسن من مباراة الى أخرى، ليس فقط في الدفاع بل في الوسط والهجوم. نحن فريق متكامل وعلينا أن نعمل معا في كل حركة». وعلى ملعب «سان سيرو»، استمرت معاناة ميلان إن كان من ناحية النتائج أو التسجيل، وذلك على الرغم من استعانته مجددا بالنجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي نزل في الشوط الثاني من المباراة ضد سمبدوريا دون أن يتمكن من تغيير نتيجة التعادل السلبي.لكن ابن الـ38 عاما لم يقدم شيئا يذكر وبقي التعادل السلبي سيد الموقف حتى نهاية اللقاء، ليكتفي ميلان بـ16 هدفا في 18 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم وبنقطة رفع بها رصيده الى 22. ولم يعرف ميلان طعم الفوز سوى مرتين في آخر ثماني مباريات له، وتلقى في المرحلة الأخيرة قبل العطلة الشتوية خسارة قاسية بخماسية نظيفة أمام مضيفه أتالانتا.

