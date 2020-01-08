دوليه

يلتقي ريال مدريد مع فالنسيا اليوم في السعودية ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني التي تقام لأول مرة بمشاركة 4 فرق. وكان ريال وفالنسيا وصلا فجر أمس إلى جدة للمشاركة في البطولة في نسختها 36 التي تستضيفها السعودية. وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ المسابقة تشارك 4 من أندية «الليغا» وهي برشلونة «حامل لقب الدوري» في الموسم الماضي»، فالنسيا «حامل لقب كأس ملك إسبانيا»، أتلتيكو مدريد «وصيف بطولة الدوري» وريال مدريد «ثالث الترتيب».

وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي عن مقابلة ريال مدريد ضد فالنسيا، فيما يجمع اللقاء الآخر برشلونة ضد أتلتيكو مدريد غدا، على أن يتأهل الفائز من المباراتين إلى المباراة النهائية يوم 12 يناير.

ولم يسبق أن أقيمت بطولة كأس السوبر الإسباني خارج البلاد سوى مرة واحدة فقط، حيث كان ذلك في الموسم الماضي حين استضاف ستاد «ابن بطوطة» بالمغرب لقاء فريقي برشلونة وإشبيلية، الذي انتهى بفوز برشلونة بنتيجة 2-1.

ويمتلك برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس السوبر الإسباني بـ 23 نسخة ، ويستعد للمشاركة رقم 24 في تاريخه على أرض السعودية، وبفارق 9 مشاركات عن ريال مدريد أقرب ملاحقيه بـ 15 مشاركة.

وتمكن برشلونة من التتويج باللقب 13 مرة كان آخرها العام الماضي حين تغلب على غريمه إشبيليه ، بينما حل وصيفًا في 10 مناسبات، كان آخرها أمام ريال مدريد موسم 2017.

واكتفى أتلتيكو مدريد بالظهور في 6 مناسبات فقط في بطولة السوبر الإسباني، ويتأهب للمشاركة الـ 7، حيث يأمل في ترجمة صفقات فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتحديدًا بعد ضمه للبرتغالي الواعد «جواو فيليكس» الذي يعقد عليه الكثير من الآمال وبقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وجاء الظهور الأول للفريق في نسخة 1985 وتوج باللقب آنذاك بعد فوزه على برشلونة، بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، لكنه خسر في عام 2013 على يد الفريق نفسه ، قبل أن يعوض خسارته في العام التالي بعد فوزه على ريال مدريد عام 2014.

وفي المقابل، خاض فريق فالنسيا لقاءات السوبر في 4 مناسبات سابقة.وتوج باللقب مرة واحدة فقط في نسخة 1999 حين فاز على برشلونة بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وخسر فالنسيا اللقب في نسخ 2002 و2004 و2008 ضد كل من ديبورتيفو لاكورونا وريال سرقسطة وريال مدريد على الترتيب.

